بيان النيراتسوري أكد فيه دعمه الكامل ووقوفه خلف اللاعب حيث قال النادي: "نحن إخوة وأخوات في العالم، هذه هي قصتنا منذ تأسيس النادي".

وأضاف: "نريد أن نكرر بقوة أننا نقف متحدين ضد العنصرية وكل أشكال التمييز، كرة القدم والرياضة يجب ألا تكون وسيلة للعواطف فقط، لكن للقيم الواضحة أيضاً".

وواصل: "النادي ليس هناك شيء لفعله مع ما رأيناه ليلة أمس في الدقائق الأخيرة من نصف النهائي في تورينو، ولهذا السبب نجدد كل دعمنا وتعاطفنا وتضامنا مع لوكاكو، هيا روميلو نحن معك".

بدوره أصدر نادي يوفنتوس بياناً على صفحته الرسمية في تويتر بشأن الحادثة.

اليوفي قال إنه سيتعاون مع السلطات المحلية لتحديد المسؤولين عن الإيماءات والصيحات العنصرية التي حدثت في المباراة وأضاف أيضاً أنه سيتم تطبيق كافية القوانين المرعية.

بدورها أدانت رابطة الدوري الإيطالي الهتافات العنصرية تجاه لوكاكو في بيان رسمي.

الرابطة قالت على موقعها الرسمي ندين وبشدة أي نوع من العنصرية والتمييز، وواصلت هي مجموعة قليلة لا تمثل أفكار مشجعي كرة القدم، وستتمكن أندية الدوري الإيطالي كما فعلت دائماً من تحديد المتورطين وستقوم باستبعادهم من المدرجات للأبد.

