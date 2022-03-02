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يوفنتوس يخطف فوزاً قاتلاً من أرض فيورنتينا

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خطف يوفنتوس فوزاً قاتلاً من أرض مضيفه فيورنتينا بهدف دون مقابل مساء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

AFP

وجاء فوز فريق السيدة العجوز في الدقيقة (90+1) عبر لورينزو فينوتي الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه فيورنتينا.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في تورينو، في شهر أبريل/نيسان المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة المنتصر من مواجهة ميلان وإنتر.


 

يوفنتوس كأس إيطاليا فيورنتينا
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