يوفنتوس يخطف فوزاً قاتلاً من أرض فيورنتينا

وجاء فوز فريق السيدة العجوز في الدقيقة (90+1) عبر لورينزو فينوتي الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه فيورنتينا.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في تورينو، في شهر أبريل/نيسان المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة المنتصر من مواجهة ميلان وإنتر.



