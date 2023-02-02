يوفنتوس الجريح يُبقي على آماله بإنقاذ الموسم

ويدين يوفنتوس بتأهله الى البرازيلي بريمر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وخاض عملاق تورينو اللقاء وسط أزمة تهز كيانه بعدما حُسِمَ من رصيده في الدوري 15 نقطة لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.

وبعد خسارته الأحد على أرضه أمام مونتسا صفر-2، خرج يوفنتوس من المرحلة العشرين وهو في المركز الثالث عشر بفارق 15 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وفي حال لم تنجح إدارة "السيدة العجوز" في الاستئناف المقدم من أجل رفع العقوبة المفروضة على النادي، فستكون مسابقة الكأس أمله الوحيد بالتأهل الى مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، إلا في حال استطاع تحقيق أفضل من ذلك بكثير من خلال الفوز بلقب المسابقة القارية الثانية ما سيسمح له بالتأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

لكن قبل التفكير بالألقاب، على فريق المدرب ماسيميليانو أليغري التعامل مع كل مباراة على حدة والتركيز على تجاوز نانت الفرنسي في الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ"، وبعد ذلك التركيز على موقعة نصف نهائي الكأس التي تجمعه بغريمه إنتر الفائز الثلاثاء على ضيفه أتالانتا 1-صفر.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب على أن يكون الفصل الأول في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل.

وقد اكتمل عقد دور الأربعة الخميس بعدما لحق يوفنتوس بإنتر وكريمونيزي وفيورنتينا.

وفي "يوروبا ليغ"، يتواجه يوفنتوس مع نانت في 16 الحالي ذهاباً في تورينو قبل أن يحل ضيفاً على الفريق الفرنسي إياباً في 23 منه.