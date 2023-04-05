لوكاكو وقع ضحية إهانات عنصرية من جماهير يوفنتوس

عادل لوكاكو من ركلة جزاء متأخرة على أرض يوفنتوس، لكنه طرد بعد نيله إنذاراً ثانياً إثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف ثم مشاجرة مع اللاعبين.

وقال مايكل يورمارك رئيس وكالة الإدارة الرياضية "روك نايشن سبورتس انترناشونال" المسؤولة عن مصالح اللاعب البلجيكي "التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها".

وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي "قبل، خلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز. احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل".

وتابع "يستحق روميلو اعتذاراً من يوفنتوس (...) يتعين على السلطات الإيطالية الاستفادة من هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بدلاً من معاقبة الضحية".

وكان يوفنتوس في طريقه إلى حسم المباراة بهدف للاعبه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن إنتر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، انبرى لها لوكاكو الذي دخل بديلا للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69، بنجاح مدركا التعادل (90+5).

وفيما لم يتطرق مدرب إنتر سيموني إنزاغي للهتافات التي تعرض لها لاعبه، أكّدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإهانات حسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل.

وتوترت الأجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية (الأولى في الدقيقة 80) بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد (90+5). وطرد أيضا كوادرادو وحارس مرمى إنتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي (90+8) عقب نهاية اللقاء.

ويلتقي الفريقان إيابا في 26 نيسان/أبريل الحالي على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.



