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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس إيطاليا

أتالانتا يضرب موعداً مع إنتر في ربع النهائي

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واصل أتالانتا نتائجه الجيدة في مستهل العام الجديد وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه سبيتسيا 5-2 الخميس في برغامو، ليتواجه بالتالي مع إنتر.

AFP

وجاء الشوط الأول مثيراً جداً إذ شهد تسجيل خمسة أهداف، بدأها أتالانتا بثنائية النيجيري أديمولا لوكمان (10 و12) ثم بهدف للهولندي هانز هاتيبور (26) الذي رد على هدف السويدي ألبين إيكدال (14)، قبل أن يقلص دانييل فيردي الفارق للضيوف قبل نهاية الشوط الأول (38).

وانتظر أتالانتا حتى الدقيقة 72 ليريح أعصاب جمهوره بالهدف الرابع الذي سجله البديل السويدي راسموس هويلند (72)، قبل أن يهدي البديل الويلزي إيثان أمبادو أصحاب الأرض الهدف الخامس عن طريق الخطأ في شباك فريقه (90).

وبلغ ربع النهائي لاتسيو أيضاً بفوزه الصعب على ضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله في الشوط الأول البرازيلي فيليبي أندرسون (33)، مانحاً بطاقة التأهل لفريق العاصمة.

يوفنتوس يتخطّى مونتسا

بدوره تأهل يوفنتوس إلى ربع النهائي بتغلّبه على ضيفه مونتسا بهدفين لواحد.

وسجّل للبيانكونيري كل من مويس كين (8) وفيديريكو كييزا (78).

في المقابل بصم ماتيا فالوتي على هدف الضيوف (24).

                  

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