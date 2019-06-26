وسجل اللاعب كينيث أوميريو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

وتلتقي غداً الخميس في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر.

وتتصدر نيجيريا الترتيب برصيد 6 نقاط فضمنت بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر (نقطة واحدة) وغينيا (نقطة واحدة) وبوروندي (بلا رصيد).

يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.



نهاية المباراة بفوز نيجيريا على غينيا 1-صفر

73: كينيث أوميريو يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا (1-صفر)

- دق 61 تصويبة أيوبي أبعدها حارس غينيا بطريقة مميزة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)

- د 38 أخطر فرص اللقاء تسديدة من النيجيري أليكس أيوبي أبعدها الحارس إبراهيم كوني .

- د 32 أوديون إيغالو يحصل على أخطر فرصة في اللقاء عندما يصيب الشباك الغينية من الخارج.

- د 23 حرة مباشرة لغينيا ينفذها فرانسوا كامانو لكن تعلو العارضة.

- د 18 تسديدة غير مركزة من موسى سيمون على مرمى غينيا.

- ربع ساعة تمر والنتيجة لم تتبدل، والتركيز حتى الآن يغيب عن اللاعبين.

- د 11 الغيني سوري كابا كاد أن ينفرد بالمرمى النيجيري بعد تمريرة ساحرة من نابي كيتا لكن كابا لم يحسن استغلالها.

- د 06 عرضية ممتازة من أحمد موسى على مرمى غينيا لكنها لم تجد المتابعة المناسبة.

- د 02 تسديدة قوية من الغيني إبراهيما سيسيه يتصدى لها حارس نيجيريا دانيال أكبيي

- بداية المباراة بصافرة الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز دي كارفاليو.