وسجل اللاعب كينيث أوميريو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.
وتلتقي غداً الخميس في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر.
وتتصدر نيجيريا الترتيب برصيد 6 نقاط فضمنت بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر (نقطة واحدة) وغينيا (نقطة واحدة) وبوروندي (بلا رصيد).
يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
نهاية المباراة بفوز نيجيريا على غينيا 1-صفر
73: كينيث أوميريو يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا (1-صفر)
- دق 61 تصويبة أيوبي أبعدها حارس غينيا بطريقة مميزة
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)
- د 38 أخطر فرص اللقاء تسديدة من النيجيري أليكس أيوبي أبعدها الحارس إبراهيم كوني .
- د 32 أوديون إيغالو يحصل على أخطر فرصة في اللقاء عندما يصيب الشباك الغينية من الخارج.
- د 23 حرة مباشرة لغينيا ينفذها فرانسوا كامانو لكن تعلو العارضة.
- د 18 تسديدة غير مركزة من موسى سيمون على مرمى غينيا.
- ربع ساعة تمر والنتيجة لم تتبدل، والتركيز حتى الآن يغيب عن اللاعبين.
- د 11 الغيني سوري كابا كاد أن ينفرد بالمرمى النيجيري بعد تمريرة ساحرة من نابي كيتا لكن كابا لم يحسن استغلالها.
- د 06 عرضية ممتازة من أحمد موسى على مرمى غينيا لكنها لم تجد المتابعة المناسبة.
- د 02 تسديدة قوية من الغيني إبراهيما سيسيه يتصدى لها حارس نيجيريا دانيال أكبيي
- بداية المباراة بصافرة الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز دي كارفاليو.