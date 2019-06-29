وحقق منتخب المرابطون أول نقطة له في أول مشاركة في العرس الإفريقي.

ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وتونس في مركز الوصافة بنقطتين إلى جانب أنغولا فيما يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير بنقطة واحدة.



مباراة موريتانيا وأنغولا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

دق 90- جيرالدو يسجل والحكم يلغيه لوجود اللاعب في وضعية تسلل

دق 71- اسماعيل دياكتي يفشل في التسجيل لمنتخب المرابطون

دق 63- ادواردو أمام شباك فارغة يضيع على أنغولا فرصة تسجيل الهدف الأول

د60- أداما با يضيع فرصة افتتاح التسجيل لمنتخب موريتانيا

عودة المباراة في شوطها الثاني

د45- نهاية الشوط الاول دون أي جديد في الوقت الذي مرت خلاله الدقائق دون غحداث أي فرصة حقيقية مع أفضلية لأنغولا في الاستحواذ وصناعة الخطر نوعا ماً.

د28- تمريرة عرضية من فريدي إلى الظهير غاسبار الذي روض وسدد من شبه انفراد كرة تصدى لها الدفاع إلى ركنية لم تثمر.

د24- انفرد دجالما بالحارس الموريتاني وتخطاه ثم سدد كرة أرضية ذهبت ضعيفة نحو الشباك حيث استطاع كامارا انقاذ الموقف وتشتيت الكرة.

د11- خطأ فادح من حارس موريتانيا سليمان إبراهيم حين خرج لكرة سهلة اخطأ تقديرها فمرت فوقه إنما لحسن حظه جانبت الخشبات الثلاث.

د10- مباراة تسير بإيقاع بطيء دون أي فرص تذكر حيث ينحصر اللعب معظم الوقت في وسط الميدان مع أفضلية استحواذ لأنغولا.

د1- انطلاق المباراة وسط اجواء حارة إذ بلغت درجة حرارة الطقس 36 درجة مئوية بقيادة الحكم المصري ابراهيم نور الدين.

تشكيلة موريتانيا: سليمان، دياو، بطاري، عبدول با، علي عبيد، الحسن عيد، كامارا، محمد يلي، بسام، اداما با، اسماعيل دياكيتي.

تشكيلة أنغولا: توني، غاسبار، داني، باستوس، بايزو، شو، هيرينيلسون، جيلسون فريدي، دجالما، ماتيوس.

يجري اللقاء على استاد السويس الجديد.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لمباراة موريتانيا وانغولا لحظة بلحظة لأهم احداث اللقاء بالفيديو فور حدوثها.