على أرضية ميدان 30 يونيو بالقاهرة، أنهى "الخضر" المهمة منذ الشوط الأول بفضل هدفي نجميه بغداد بونجاح (34 من ركلة جزاء) ورياض محرز (43).

وقدمت الجزائر ضد كينيا أداء هو من الأفضل حتى الآن في البطولة التي تأمل إحراز لقبها للمرة الثانية بعد الأولى عام 1990 على أرضها بقيادة النجم التاريخي رابح مادجر.

والتحق منتخب الجزائر بنظيره السنغالي، الفائز بدوره على تنزانيا 2-0، في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، تاركين ذيل الترتيب لكينيا وتنزانيا بلا نقاط.

وسيكون أبناء المدرب جمال بلماضي مطالبين بتأكيد هذا الوجه القوي في المواجهة الثانية المعقدة ضد العملاق السنغالي الخميس المقبل.

الجزائر وكينيا (2-0) .. ملخص اهداف وابرز احداث المباراة

نهاية المباراة: الجزائر تنجز المهمة بنجاح أمام كينيا (2-0)

ربع ساعة أخير لم يتغير فيه شيء فظلت الجزائر محتفظة بنسبة امتلاك الكرة في مقابل بقاء زملاء فيكتور وانياما مكتفين بالمشاهدة في ظل تواضع فني بدا جلياً.

إلى حدود الدقيقة 75 في نصف ساعة كاملة في الشوط الثاني لم تشهد المباراة أية فرص خطيرة على المرميين في ظل ارتياح المدرب الجزائري جمال بلماضي لنتيجة التقدم بهدفين من جهة والعجز الكيني على إقلاق راحة الحارس رايس وهاب مبولحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الجزائر تنجز المهم وتتقدم على كينيا بثنائية

- دق 43: هدف ا "محاربو الصحراء" ينهون المهمة مبكراً بهدف ثان قاتل وقعه نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز بعد متابعة جيدة لعمل هجومي منظم.

- دق 40: عمل هجومي منسق من كتيبة "الخضر" انتهى بعرضية على المقاس ولكن رأسية بونجاح أخطأت المرمى الكيني الخالي بعد خروج متهور للحارس الكيني.

- دق 34: هدف ا بغداد بونجاح يمنح التقدم للجزائر إثر تنفيذه ركلة جزاء ناجحة تحصل عليها الظهير الطائر يوسف عطال الذي تعرض للعرقلة داخل المنطقة بعد سلسلة من المراوغات.

- دق 28: رياض محرز في إحدى أبرز الفرص الجزائرية في هذا الشوط يسدد ركلة حرة مباشرة كادت تغالط الحارس الكيني باتريك ماتاسي.

- دق 25: النشيط يوسف بلايلي في تهديد جزائري جديد يسدّد والحارس الكيني يرد الكرة بصعوبة.

- دق 11: مخالفة محكمة من يوسف بلايلي باتجاه عيسى ماندي الذي كاد يعلن الهدف الافتتاحي لولا تأخره في متابعة الكرة داخل المرمى.

- دق 3: بغداد بونجاح يتلقى تمريرة طويلة ذكية من رامي بنسبعيني ويسدّد بعشوائية بعيداً عن المرمى الكيني.

بداية المباراة

الجزائر - كينيا .. تشكيلتا المنتخبين

تشيكلة الجزائر: وهاب رايس مبولحي - يوسف عطال - عيسى ماندي - جمال الدين بلعمري - رامي بن سبعيني - عدلان غديورة - إسماعيل بالناصر - سفيان فيغولي - يوسف بلايلي - رياض محرز - بغداد بونجاح.

تشكيلة كينيا: باتريك ماتاسي - جوزيف أوكومو - موسى محمد - فيليمون أوتيينو - عبود عمر - أيوب ماسيكا - فيكتور وانياما - دينيس أوذيامبو - فرانسيس كاهاتا - إريك جوانا أوموندي - ميكايل أولونغا.