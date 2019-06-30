على أرضية "استاد القاهرة"، قدّم المنتخب الأوغندي أداءً ملفتاً وجريئاً أمام صاحب الضيافة ولكن ذلك لم يكن كافياً أمام خبرة محمد صلاح الذي منح التقدم للمصريين من ركلة حرة مباشرة مميزة (36) قبل أن يتمكن قائد المنتخب أحمد المحمدي من إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط (45).

بهذا الفوز الثالث توالياً، تصدرت مصر مجموعتها بالعلامة الكاملة (9 نقاط) تاركة الوصافة لأوغندا (4 نقاط) في حين قفزت الكونغو الديمقراطية إلى المركز الثالث (3 نقاط) بعد فوزها الكاسح على زيمبابوي (نقطة واحدة) برباعية نظيفة ليصبح "الفهود" معنيين بالتنافس على بطاقات "أفضل الثوالث".

بعد فوز مصر على أوغندا (2-0).. ماذا تقول الأرقام ؟

لم يخسر منتخب مصر في آخر 16 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا (ف 12 ت 4)، أطول سلسلة لمنتخب بالتساوي مع كوت ديفوار.

تأهل منتخب أوغندا إلى مراحل كأس أمم أفريقيا الاقصائية لأول مرة له منذ 1978 عندما وصل إلى نهائي البطولة.

خسر منتخب أوغندا في جميع المباريات الخمس التي لعبها أمام منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا – وهو أكثر منتخب واجهته مصر في البطولة بنسبة فوز كاملة (5\5).

مصر أول منتخب مضيف يفوز في جميع مباريات المجموعة في كأس أمم أفريقيا دون أن تهتز شباكه.

آخر هدفين لمنتخب مصر من ركلة حرة مباشرة في كأس أمم أفريقيا سجلهما محمد صلاح – لقد سجل هدفين من أهداف منتخبه الثلاثة الماضية في المنافسة.

سجل أحمد المحمدي هدفين في آخر مباراتين لعبهما في كأس أمم أفريقيا، بعد تسجيله هدف واحد فقط في 13 مباراة سابقة.



شاهد اهداف وملخص مباراة مصر وأوغندا (2-0)

نهاية المباراة: مصر تنهي المواجهة فائزة بثنائية نظيفة

دق 87: محمد صلاح يحاول توقيع هدفه الشخصي الثاني والثالث لمصر في المباراة ولكن تسديدته أخطأت طريق المرمى.

دق 74: أوكوي قريب جداً من الهدف الأول لأوغندا بعد خطأ دفاعي فادح من أحمد حجازي.

دق 60: عمل هجومي أوغندي منظم كاد ينتهي بهدف عكسي بقدم أيمن أشرف غير أنّ الكرة انحرفت عن طريق المرمى.

دق 53: ارتباك باهر المحمدي يمنح أوغندا فرصة مثالية لتذليل النتيجة ولكن فاروق ميا يفشل في مغالطة الشناوي، بعد عودة مدافع الإسماعيلي للاستماتة أمام الكرة.

دق 51: محمد صلاح يستلم بينية ذكية من تريزيغيه ولكن نجم ليفربول يصطدم بتألق الحارس المميز دينيس أونيانغو.

بداية الشوط الثاني:

نهاية الشوط الأول: مصر تتقدم على أوغندا (2-0)

دق 45: أحمد المحمدي يترجم الصحوة المصرية في أواخر الشوط الأول ويضيف الهدف الثاني من تسديدة يمينية قوية بعد هجمة منظمة.

دق 38: تريزيغيه يؤكد الانتعاشة المصرية بهدف صلاح، ويهدد شباك أوغندا بتسديدة قوية وماكرة لكن الحارس أونيانغو كان متيقظاً.

دق 36: هدف ا بعد 35 دقيقة أولى بعيدة عن المستوى المطلوب، محمد صلاح نجم "الفراعنة" الأول يحرّر جماهير استاد القاهرة بهدف افتتاحي مبهر من ركلة حرة مباشرة متقنة.

دق 35: أوغندا تستمر في مهاجمة المرمى المصري بشراسة ولكنها تصطدم بجاهزية قصوى للحارس الشناوي الذي أبدع في التصدي على مناسبتين لمحاولتين من لومالا أبدو.

دق 30: تسديدة أوغندية صاروخية بقدم متوسط الميدان الحيوي كيامبادي ردّها محمد الشناوي بصعوبة بالغة.

دق 28: أوغندا تعود لتهديد مرمى الشناوي بتسديدة ضعيفة من قدم ألان كيامبادي.

دق 24: أوغندا تبادر بالمحاولات الهجومية على المرمى المصري والمخالفة المباشرة التي نفذها فاروق ميا افتقدت للتركيز.

دق 16: ربع ساعة أولى لم يدخل فيها صاحب الضايافة بالشكل المطلوب، بالمقابل بدا منتخب أوغندا متحرراً من الضغوط وحاول تسليط ضغط مبكر على حامل الكرة في المناطق المصرية وهو ما أربك بعض الشيء تحركات زملاء محمود تريزيغيه.

استنتاج البدايات: المدرب المكسيكي خافيير أغيري يبدأ المباراة بثلاث تعديلات على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراتين الأوليين ضد زيمبابوي (1-0) والكونغو الديمقراطية (2-0)، حيث أقحم كل من باهر المحمدي بدلاً من محمود علاء، ونبيل عماد دونغا بدلاً من طارق حامد، وأحمد حسن كوكا بدلاً من مروان محسن.

- بداية المباراة

مصر - اوغندا.. تشكيل منتخب مصر

تشكيلة مصر: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن أشرف - محمد النني - نبيل عماد دونغا - عبد الله السعيد - محمود تريزيغيه - محمد صلاح - أحمد حسن كوكا.

منتخب أوغندا: دينيس أونيانغو - نيكولاس وادادا - غودفري والوسيمبي - حسن واسوا - تيموتي دينيس أواني - مايكل أزيرا - لومالا أبدو - ألان كيامبادي - خالد آوشو - فاروق ميا - إيمانويل أوكوي.