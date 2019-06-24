في ملعب السويس الذي يستضيف مباريات المجموعة الخامسة، تداول على تسجيل الرباعية المالية كل من عبدولاي ديابي (37) وموسى ماريغا (45 من ركلة جزاء) وأداما نوس (55) وأداما تراوريه (74)، في حين وقع الحسن العيد (72 من ركلة جزاء) الهدف الموريتاني الوحيد والتاريخي باعتباره الأول له في الـ"كان".

بهذا الانتصار العريض، تصدرت مالي مجموعتها بجدارة برصيد 3 نقاط تاركة الوصافة لتونس وأنغولا بنقطة واحدة والذين تعادلا (1-1)، في حين تذيل منتخب "المرابطون" المجموعة برصيد خال من أي نقطة.

واستعرضت مالي التي كانت أفضل نتيجة لها الحلول وصيفة في 1972، بالتسجيل كما بالرقص بعد كل هز لشباك الحارس براهيم سليماني.

وقدم فريق المدرب محمد ماغاسوبا عرضاً هجومياً قوياً توزع بالتساوي بين الشوطين على حساب فريق المدرب الفرنسي كورنتين مارتينس.

وستتواجه تونس مع مالي في قمة المجموعة الجمعة المقبل على أرضية الملعب ذاته "استاد السويس"، في حين ستلاقي موريتانيا نظيرتها أنغولا.

ملخص مباراة واهداف مالي وموريتانيا (4-1)

نهاية المباراة: مالي تفوز على موريتانيا (4-1)

ربع ساعة أخير لم يشهد أي تغييرات على مستوى النتيجة لتنتهي المباراة بفوز مالي مستحق على منتخب موريتاني "شجاع" دفع ضريبة افتقاد الخبرة في مثل هذه المواعيد الكبرى.

دق 74: هدف ا مالي تعود لتنهي الأمور وتأكيد أحقيتها بالفوز بالهدف الرابع من تسديدة يسارية بعيدة المدى بقدم البديل أداما تراوري.

دق 72: هدف ا الحسن العيد يذلل الفارق لموريتانيا بالهدف الأول التاريخي في الكان من ركلة جزاء تحصل عليها زميله إسماعيل دياكيتي بدهاء.

دق 55: هدف ا أداما نوس يجهز على ما تبقى من الأحلام الموريتانية في العودة بهدف ثالث من تسديدة يسارية قوية لم يقدر عليها الحارس إبراهيم سليمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مالي تغتال الحلم الموريتاني مبكراً (2-0)

دق 45: هدف ا موسى ماريغا يضاعف النتيجة لمالي من ركلة جزاء تحصل عليها لاسانا كوليبالي بعد تعرضه للعرقلة من الحارس إبراهيم سليمان.

دق 39: مالي تواصل الهيجان وتسديدة قوية جديدة من دجينيبو أبدع الحارس الموريتاني في تحويلها إلى ركنية.

دق 37: هدف ا بعد ثلاث تهديدات متتالية نجحت النسور المالية في افتتاح باب التهديف عبر قائدها عبدولاي ديابي من تسديدة صاروخية.

دق 35: ماريغا مجدداً يعود لتهديد مرمى موريتانيا وتسديدته ليست بعيدة عن الأخشاب الثلاثة.

دق 34: موسى ماريغا في أول فرصة مالية جدية للتهديف ينفرد بالحارس الموريتاني ابراهيم سليمان والأخير يـتألق في التصدي.

- دق 23: أداما نوس يفشل في استثمار موقعه المثالي قبالة المرمى ويسدّد بعشوائية بعيداً عن المرمى الموريتاني.

بداية المباراة

موريتانيا - مالي .. تشكيلتا المنتخبين

تشكيلة موريتانيا: إبراهيم سليمان - هارونا أبو ديمبا - باكاري ندياي - عبدول با - علي عبيد - الحسن العيد - خاسا كامارا - محمد دلاه يالي - إبراهيما كوليبالي - إسماعيل دياكيتي - أداما با.

تشكيلة مالي: دجيغي ديارا - هاماري تراوري - مولا واغي - مامادو فوفانا - يوسف كوني - ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبالي - عبدولاي ديابي - أداما تراوري - موسى دجينيبو - موسى ماريغا.