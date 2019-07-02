تمكن منتخب غانا من إنهاء نتائجه السلبية وحقق فوزه الأول في البطولة بالتغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد مساء الثلاثاء في السويس، في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

فوز المنتخب الغاني رفع رصيده إلى 5 نقاط فتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حل في المركز الأول في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن الكاميرون التي تراجعت للمركز الثاني بعد تعادلها السلبي بدون أهداف مع بينين.



غانا وغينيا بيساو.. أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 - منتخب غانا يقدم أفضل مبارياته على الإطلاق ويمكن القول إنه دخل أجواء البطولة في مواجهة الليلة التي ظهر فيها بشكل مغاير لما كان عليه أمام بنين ثم الكاميرون، محاولات النجوم السوداء استمرت لإضافة الهدف الثالث

الدقيقة 72 .. منتخب غانا يقبض على المباراة تماماً بعد أن أحرز الهدف الثاني عن طريق توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، قلب غانا النابض آندريه أيو مرر كرة رائعة للمنطلق من الخلف من الجهة اليسرى مبارك واكاسو فاستلم الأخير الكرة ولعبها عرضية أرضية رائعة انقض عليها بارتي محرزاً هدف التعزيز (ضعف الجبهة اليسرى لمنتخب غينيا بيساو أنهى آماله في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة) .

الدقيقة 62 .. مامادو كاندي مدافع غينيا بيساو انبرى لركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع ذهبت بقوة صوب المرمى إلا أن حارس غانا تصدى لها بتميز منقذا مرماه من استقبال هدف التعادل.

الدقيقة 52 .. منتخب غينيا بيساو كاد أن يعادل النتيجة عندما أطلق جوزيف مينيديز تسديدة أرضية مباغتة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس الغاني أوفوري.

الدقيقة 46 .. جوردان أيو أحد أفضل لاعبي المباراة يتمكن من وضع المنتخب الغاني في المقدمة عقب تسجيله للهدف الأول لمنتخب بلاده من مجهود فردي رائع بعد أن استلم تمريرة بينية من الظهير الأيسر بابا رحمن .

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي

الدقيقة 42 .. فرصة أخرى خطيرة للمنتخب الغاني، صامويل أوسو ارسل عرضية متقنة على رأس أوسو كوابينا فسددها الأخير إلا أن كرته ذهبت إلى خارج الملعب بغرابة.

الدقيقة 36 .. مبارك واكاسو لاعب وسط المنتخب الغاني أرسل كرة رائعة عبرت دفاع غينيا بيساو ووصلت لجوردان أيو الذي استغل الفرصة وسددها بيمناه فارتطمت بالقائم الأيمن لحارس غينيا بيساو في أجمل وأخطر فرص المباراة.

الدقيقة 30 .. منتخب غينيا بيساو يواجه الضغط الدفاعي الغاني بالدفاع المنظم خاصة عن طريق سواريس ودجالو قلبي الدفاع الذين نجحا تماماً في التعامل مع الكرات العرضية المرفوعة على رأس المهاجم جوردان أيو.

الدقيقة 17 .. عكس اتجاه اللعب تماماً منتخب غينيا بيساو يفاجئ الجميع ويطلق تصويبة صاروخية عن طريق بيكويتي ارتطمت بعارضة مرمى غانا.

الدقيقة 10 .. بداية متوسطة للمباراة إلا أن المنتخب الغاني يبدو أفضل وأكثر خطورة على مرمى منتخب غينيا بيساو بفضل تحركات صانع ألعاب منتخب النجوم السوداء وأفضل لاعبيه آندري أيو.

الدقيقة الأولى .. انطلاق المباراة بعد الوقوف دقيقة صمت على روح بيير نداي مولامبا نجم الكونغو الديمقراطية الإسطوري وهداف كأس الأمم الإفريقية عام 1974 التي أقيمت في مصر برصيد 9 أهداف، وهو رقم قياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيلة غانا

لحراسة المرمى: ريشارد أوفوري

للدفاع: أندي يادوم - بابا رحمن - جون بوي - جوزيف أودو

للوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

وسط مهاجم: أندريه أيو

للهجوم: أوسو كوابينا - جوردان أيو

تشكيلة غينيا بيساو

لحراسة المرمى: جوناس

للدفاع: نانو - جواري سواريس - دجالو - مامادو كاندي

خط الوسط: جورجي برايما نوجويرا - سوري مانيه - بيليه

للهجوم: ماما بالدي - جوزيف مينيديز - بيكويتي