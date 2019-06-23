على ملعب 30 يونيو بالقاهرة، بدت الأفضلية السنغالية كاسحة منذ البداية وترجمت بإضاعة كم هائل من الفرص وتسجيل هدفين فقط وقعهما كل من كايتا بالدي (28) وكريبان دياتا (65).

وغاب نجم منتخب السنغال وليفربول الإنكليزي ساديو ماني عن المباراة الافتتاحية للكان للإيقاف بسبب عقوبة الإنذار.

وحصدت السنغال بهذا الفوز أول ثلاث نقاط لها في المجموعة التي ستشهد لاحقاً مواجهة منتخب الجزائر بنظيره الكيني.

ملخص مباراة واهداف السنغال وتنزانيا (2-0)

نهاية المباراة: السنغال تتخطى تنزانيا بثنائية سهلة

هدأ إيقاع اللقاء بعد الهدف السنغالي الثاني حيث غابت رغبة "أسود التيرانغا" في إضافة أهداف أخرى ولا سيما الحفاظ على سلامة لاعبيه الذين عانوا كثيراً من الخشونة التنزانية طيلة ردهات اللقاء والتي كبدت مدرب السنغال أليو سيسي خسارة نجم وسطه ساليف ساني منذ الشوط الأول.

دق 65: هدف ا كريبان دياتا محترف كلوب بروج البلجيكي يدون الهدف السنغالي الثاني في الشباك التنزانية من تسديدة صاروخية بعدية المدى اكتفى كل من في الملعب بمشاهدتها.

دق 46: السنغال يدشن الشوط الثاني بفرصة خطيرة أبدع في ردها حارس تنزانيا بعد توزيعة من يوسف سابالي ورأسية متقنة من موسى واغي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: السنغال تتقدم على تنزانيا بأقل مجهود 1-0

دق 42: مباي نيانغ يعود للبحث عن هدفه الشخصي الأول في الكان والثاني للسنغال في المباراة من تسديدة مميزة انحرفت سنتيمترات قليلة عن المرمى التنزاني.

دق 28: هدف ا نجم إنتر ميلان الإيطالي كايتا بالدي يفتتح باب التهديف للسنغال بعد عمل هجومي منظم استلم إثره كرة على طبق من إدريسا غييه. هذا الهدف هو الخامس لبالدي في 26 مباراة بقميص "أسود التيرانغا".

دق 6: بادو نداي يمنح نيانغ فرصة الانفراد مجدداً بالحارس السنغالي ونجم رين الفرنسي وميلان الإيطالي سابقاً يخفق بغرابة في زيارة الشباك.

دق 3: مباي نيانغ في أول تهديد سنغالي مبكر وصريح ينفرد بالحارس التنزاني أيشي مانولا والأخير يتألق في التصدي.

بداية المباراة

تشكيلة السنغال: إدوارد مندي - موسى واغي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سابالي - كريبان دياتا - إدريسا غييه - بادو ندياي - كايتا بالدي - إسمايلا سار - مباي نيانغ.

تشكيلة تنزانيا: أيشي مانولا - رمضاني كيسي - كلفين يونداني - دافين جون موانتيكا - غاديال كاماجي - فيصل سالوم - مدثر يحي - حيميد ماو مكامي - سيمون مسووا - جون بوكو - مبوانا ساماتا.