على أرضية ملعب السلام، أمتع "الخضر" الجماهير الغفيرة التي حضرت لمؤازرتهم بعرض هجومي كاسح اقتصر على الشوط الأول بفضل ثلاثية كاملة من توقيع إسلام سليماني (35) والموهوب آدم أوناس (39 و45).

بهذا الفوز الثالث توالياً، تصدرت الجزائر، المتأهلة سلفاً إلى ثمن النهائي، مجموعتها بالعلامة الكاملة (9 نقاط) تاركة الوصافة للسنغال (6 نقاط) الفائزة بدورها على كينيا (3 نقاط) بثلاثية نظيفة، في حين غادرت تنزانيا بصفر من النقاط بعد 3 هزائم.

ملخص مباراة واهداف الجزائر وتنزانيا (3-0) .. "الخضر" يواصلون الإبهار في "كان مصر 2019"

نهاية المباراة

دق 81: بغداد بونجاح الذي دخل بديلاً لمهدي عبيد في الدقيقة 79، ينفرد بالحارس التنزاني بعد تمريرة ذكية من هشام بوداوي، ولكن محترف السد القطري يسدد بجانب المرمى.

دق 65: مهدي زفان في طلعة هجومية جديدة يقترب من الهدف الرابع غير أنّ تسديدته القوية انهالت على القائم.

دق 57: الظهير المتقدم للهجوم مهدي زفان يهدر فرصة إضافة الهدف الرابع للجزائر بعد تسديدة غير مركزة من داخل المنطقة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الجزائر تكتسح تنزانيا (3-0)

دق 45+1: هدف ا أوناس، أبى إلا أن يكمل الشوط الأول في ثوب البطل عقب توقيع هدفه الشحصي الثاني والثالث للجزائر في 45 دقيقة أولى مبهرة لأبناء المدرب جمال بلماضي.

دق 39: هدف ا نجم نابولي الإيطالي آدم أوناس يضاعف النتيجة للخضر بهدف رائع بعد تبادل مميز للكرة مع إسلام سليماني وإنهاء جميل في المرمى التنزاني.

دق 36: أوناس قريب جداً من توقيع الهدف الثاني لمحاربي الصحراء بعد سلسلة من المراوغات وتسديدة أرضية متقنة انحرفت عن طريق المرمى بسنتيمترات.

دق 35: إسلام سليماني يفتتح باب التسجيل للجزائر برصانة وثقة بعد تلقيه كرة بينية متقنة من الموهوب آدم أوناس.

دق 16: إسماعيل بالناصر، أحد الاكتشافات الجزائرية الملفتة غي هذا الكان، يسدّد كرة قوية كادت تخترق مرمى تنزانيا لولا تألق الحارس مناتا.

دق 14: آدم وناس يهدر فرصة التقدم للخضر ويضع الكرة خارج المرمى التنزاني الخالي.

دق 7: ديلور مجدداً في صنع الخطر عبر تمريرة ذكية لزميله إسلام سليماني ولكن تسديدة الأخير كانت أبطأ من أن تغالط على الحارس التنزاني ميتاشا مناتا.

دق 3: أندي ديلور يقود هجوماً جزائرياً خاطفاً ومن ثم يمرر للمنطلق هشام بوداوي والأخير رغم موقعه المثالي يفشل في وضع الكرة داخل المرمى.

- بداية المواجهة

الجزائر - تنزانيا .. تشكيلتا المنتخبين