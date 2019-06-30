مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر اليوم

ستكون مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر مساء الأحد ضمن ثالث أدوار المجموعة الثانية في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بين طرفين متفاوتي الطموحات.

منتخب نيجيريا يريد فوزاً ثالثاً بعد إسقاطه بوروندي وغينيا لتأكيد أنه مرشح للقب القاري فيما تأمل مدغشقر من مشاركتها الأولى في النهائيات تحقيق ما هو تاريخي ببلوغ دور الستة عشر.

تملك نيجيريا ست نقاط من فوز على بوروندي 1-0 وآخر مماثل على غينيا، فيما في رصيد مدغشقر 4 نقاط من تعادل مع غينيا 2-2 وفوز على بوروندي 1-0.

نيجيريا المدججة بكوكبة محترفين مرشحة للقب لذا ستكون المباراة واعدة بينهما ومشهودة جماهيريا عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS.

وبإمكانكم متابعة اللقاء مساء الأحد 30 يونيو بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD2.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.

نيجيريا ومدغشقر - تفاصيل وأحداث المباراة لحظة بلحظة

مدغشقر - نيجيريا | بداية مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية

التشكيلة الأساسية للمنتخبين