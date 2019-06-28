مشاهدة مباراة تونس ومالي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة تونس ومالي اليوم بث مباشر والتي تندرج ضمن منافسات المرحلة الثانية من المجموعة الخامسة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 متاحة حصرياً عبر قنواتنا وخدماتنا.

وفرضت مباراة تونس ومالي اليوم نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحاجة "نسور قرطاج" الملحّة لنقاط الفوز إذا ما أرادوا تعزيز حظوظهم لبلوغ ثمن نهائي البطولة القارية.

ويأمل المنتخب التونسي المتوّج باللقب في مناسبة واحدة (2004) المحافظة على آماله بانتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16 من المسابقة العريقة من بوابة نظيره المالي التواق إلى العودة للساحة القارية بقوة بعد سنوات من التراجع.

يذكر أن تونس تعادلت في مفتتح مبارياتها مع أنغولا بهدف لمثله في نتيجة مخيبة لآمال الجماهير التونسية التي تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى منصات التتويج القارية.

مباراة تونس ومالي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة تونس ومالي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الجمعة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (17:30) والثالثة والنصف بتوقيت تونس (15:30) وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة تونس ومالي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة تونس ومالي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة المنتخب التونسي ونظيره المالي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة تونس ومالي - تابعوا احداث اللقاء لحظة بلحظة

تونس ومالي .. تشكيلتا المنتخبين

تشكيلة تونس: معز حسن - وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة مالي: دجيغي ديارا - هاماري تراوري - مولا واغي - مامادو فوفانا - يوسف كوني - أمادو هيدارا - ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبالي - عبدولاي ديابي - موسى دجينيبو - موسى ماريغا.