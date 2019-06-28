مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر اليوم

مباراة المغرب وكوت ديفوار - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS اليوم الجمعة في الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة المغرب وكوت ديفوار يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة المغرب وكوت ديفوار تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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مباراة المغرب وكوت ديفوار - التغطية المباشرة

المغرب – كوت ديفوار | نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب على كوت ديفوار 1-صفر

دق 40 المغرب – كوت ديفوار | تصويبة سيري دي يبعدها بونو بصعوبة

دق 39 المغرب – كوت ديفوار | النصيري يهدر فرصة تحقيق الهدف الثاني

دق 25 المغرب – كوت ديفوار | خروج سيئ للحارس ياسين بونو كاد على اثره منتخب كوت ديفوار أن يدرك التعادل

دق 23 المغرب – كوت ديفوار | نورالدين أمرابط يقوم بعمل رائع ويقدم هدية للمهاجم النصيري الذي سجل الهدف الأول لأسود الأطلس.

دق 19 المغرب – كوت ديفوار | هجمة مميزة قادها نبيل درار الذي ارسل كرة رائعة ليوسف النصيري لكن تصويبة الأخير تجد الشباك الصغيرة

دق 10 المغرب – كوت ديفوار | تدخل في الوقت المناسب لحارس كوت ديفوار أغبوهو أمام النصيري

دق 2 المغرب – كوت ديفوار | رومان سايس ينقذ شباك المغرب من هدف محقق

المغرب – كوت ديفوار | بداية موقعة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة

المغرب – كوت ديفوار | نجم برشلونة الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبليه في ملعب السلام بالقاهرة لمشاهدة المواجهة المرتقبة.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين: