وسجل كل من لالينا نومينغانهاري (13) وكارلوس أندريا (53) هدفي المباراة.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر منتخب غينيا على بورندي 2-صفر لتنعش آمالها في خطف بطاقة العبور لثمن النهائي.

وتصدرت مدغشقر، التي تشارك لأول مرة في العرس الإفريقي، المجموعة الثانية بـ7 نقاط ونيجيريا في مركز الوصافة بـ6 نقاط وغينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط وبورندي في الصف الأخير دون نقاط.

ويقدم المنتخب الملغاشي نسخة مميزة بوصوله رفقة المنتخب النيجيري إلى ثمن نهائي كأس أمم افريقيا.

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Group B concluded today with Madagascar and @NGSuperEagles qualifying as first and second, while Guinea awaits results from other groups to confirm qualification or elimination.#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/FkqQdQnT3q — CAF (@CAF_Online) June 30, 2019





نيجيريا ومدغشقر - تفاصيل وأحداث المباراة لحظة بلحظة

مدغشقر - نيجيريا | نهاية المباراة بفوز تاريخي للمنتخب الملغاشي على نيجيريا 2-صفر.

دق 58 مدغشقر - نيجيريا | نيجيريا تعاني أمام مدغشقر الخطيرة والتي كادت تسجل الهدف الثالث.

الدقيقة 56 في المباراة الثانية، غينيا تتقدم على بورندي بهدفين سجلهما محمد ياتارا (25 و52).

دق 53 مدغشقر - نيجيريا | كارلوس أندريا يصوب كرة ثابتة ونديدي يحولها في مرماه (2-صفر)

مدغشقر - نيجيريا | عودة المباراة في شوطها الثاني

انتهاء الشوط الأول في مباراة بورندي وغينيا بتقدم المنتخب الغيني بهدف لصفر.

مدغشقر - نيجيريا | نهاية الشوط الأول بتقدم مدغشقر بهدف لصفر سجله نومينغانهاري في الدقيقة 13.

دق 44 مدغشقر - نيجيريا | أندرياتسيما يصوب كرة قوية مرت بجانب الخشبات الثلاثة.

دق 31 مدغشقر - نيجيريا | أحمد موسى ينفرد بحارس مدغشقر لكنه يضيع فرصة تعديل الكفة.

الدقيقة 26 في مباراة بوروندي وغينيا: المنتخب الغيني متقدم بهدف لصفر سجله محمد ياتارا.

دق 23 مدغشقر - نيجيريا | المنتخب الملغاشي يواصل حملاته على حصون نيجيريا، كارلوس أندريا كاد أن يضيف الهدف الثاني.

دق 13 مدغشقر - نيجيريا | لالينا نومينغانهاري يفتتح التسجيل للمنتخب الملغاشي بعد هفوة دفاعية قاتلة من لاعبي نيجيريا.

مدغشقر - نيجيريا | بداية مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية

مدغشقر - نيجيريا | الوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح مولامبا نداي (الكونغو ديمقراطية وزائير سابقاً)

التشكيلة الأساسية للمنتخبين