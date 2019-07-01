وتمكنت كوت ديفوار المتوجة باللقب القاري مرتين (1992 و2015) من تفادي الاحراج في الدور الأول، وقدمت طبقاً هجومياً دسماً هو الأفضل لها حتى الآن في البطولة، على رغم غياب نجمها نيكولا بيبي عن مباراة اليوم.

على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالعاصمة المصرية القاهرة، قدّم "الفيلة" عرضاً هجومياً من جانب واحد بفضل رباعية كاملة تداول على توقيعها كل من ماكس ألان غرادل (39) وجيفروا سيري دي (58) وويلفريد زاها (84) وماكسويل كورنيه (89)، في حين سجل الهدف الوحيد لناميبيا (جوسلين كاماتوكا (71).

وأنهت كوت ديفوار (6 نقاط) الدور الأول وصيفة للمغرب متصدرة المجموعة (9 نقاط) والفائزة بدورها على جنوب إفريقيا (1-0)، هذه الأخيرة التي تملك 3 نقاط في رصيدها وهو ما يجعلها مجبرة على انتظار نتائج باقي المنتخبات لمعرفة حظوظها في بلوغ الدور المقبل. أمّا ناميبيا فقد ختمت مشاركتها برصيد خال من أي نقطة.