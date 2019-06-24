حسم منتخب كوت ديفوار قمّة المجموعة الرابعة أمام جنوب إفريقيا وحقق فوزاً صعباً بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وسجل جوناثان كودجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط وشارك المنتخب المغربي صدارة المجموعة، فيما بقي منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا بلا نقاط.



نهاية المباراة بفوز صعب لمنتخب كوت ديفوار الذي يواجه أسود الأطلس في المرحلة القادمة.

د 89 - نيكولاس بيبي يعود ليهدّد مرمى جنوب إفريقيا عبر كرة ثابتة أبعدها الحارس رونوين ويليامس بصعوبة.

- المباراة دارت تحت أنظار مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار الذي سيواجه كوت ديفوار في المرحلة القادمة ووجنوب إفريقيا في المرحلة الثانية.

- لم يبد منتخب جنوب إفريقيا أي ردة فعل بعد الهدف بل استمر بحث الأفيال عن الهدف الثاني لحسم الأمور وهو ما بدا واضحاً من خلال استبدال وسط الميدان جون ميشال سيري بالمهاجم ويلفريد زاها.

د 65 - ماكس غراديل ينجح في تمرير الكرة لجوناثان كودجا الذي استثمر موقعه المناسب ومنح التقدم لكوت ديفوار.

- لم تتغير الأمور في البربع ساعة الأولى من الشوط الثاني حيث استمر اللعب العقيم باستثناء بعض الفرص الخجولة من هنا وهناك.

- نهاية الشوط الأول السلبي بكل ما فيه نتيجة وأداء، حيث غابت المحاولات الجدية للتسجيل باستثناء الركلة الحرة المباشرة التي سدّدها بيبي وانهالت على العارضة.

- د 33 حارس جنوب افريقيا وليام يتصدى بقوة كبيرة لانفرادة جوناتان كودجيا.

- د 32 بيبي يصيب عارضة جنوب افريقيا من ركلة حرة مباشرة في أخطر كرات اللقاء.

- د 25 رأسية لمدافع جنوب افريقيا هلاتشوايو تمر بسلام على مرمى كوت ديفوار

- بعد مرور 20 دقيقة نسبة الاستحواذ 52 % لجنوب افريقيا لكن بدون جدوى

- الدقائق العشر الأولى أفضلية طفيفة لكوت ديفوار لكن لا فرص حقيقية حتى الآن.

- بداية المباراة

موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

البث المباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا يوم الإثنين 24 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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