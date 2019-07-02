وبلغ منتخب "نسور قرطاج" دور الـ16 كوصيف لمتصدّر المجموعة الخامسة مالي (7 نقاط) إذ رفع رصيده إلى 3 نقاط أمام أنغولا الثالثة (نقطتين) وموريتانيا الأخيرة بنفس عدد النقاط لكن بفارق الأهداف.

وستواجه تونس في ثمن النهائي غانا متصدرة المجموعة السادسة.

تفاصيل المواجهة

الدقيقة 90: المساكني من جديد يهدّد مرمى إبراهيم سليمان

الدقيقة 78: يوسف المساكني يمرّ بجانب افتتاح النتيجة

الدقيقة 70: معز حسن يتألّق مرة أخرى ويتصدّى لكرة علي عبيد

لا جديد يذكر، انحصر اللعب في وسط الميدان في غياب تام للفرص الحقيقية للتسجيل

تغيير اضطراري جديد لموريتانيا، ديالو يعوّض ديارا البديل والذي أصيب على مستوى الكوع

الدقيقة 48: الخنيسي البديل (عوّض الصرارفي) كاد يباغت حارس موريتانيا إبراهيم سليمان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، شوط كان فيه المنتخب الموريتاني الطرف الأفضل قياساً بعدد الفرص والمردود أما من جانب "نسور قرطاج" فقد غاب الأداء والإقناع.

الدقيقة 40: المنتخب التونسي يظهر أخيراً في المباراة، المساكني يهدر فرصة ثمينة لنسور قرطاج.

الدقيقة 38: فرصة ذهبية لخليل بسام الذي انفرد بالحارس معز حسن لكنه فشل في استغلال الفرصة

الدقيقة 19: رأسية خطيرة من "الحسن العيد" مرت بسلام على المرمى التونسي

تغيير اضطراري (17) في تشكيلة "المرابطين". عبدول با يخرج مصاباً ويعوّضه سونكاسو ديارا

الدقيقة 9: موريتانيا من جديد في الهجوم، محمد دلاهي يسدّد بجانب مرمى معز حسن

الدقيقة 4: المنتخب الموريتاني يدخل في صلب الموضوع، إسماعيل دياكيتي يسدّد بقوة ومعز حسن يحول كرته للركنية

الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا يعطي إشارة انطلاق "القمّة العربية" الكروية

دقيقة صمت على روح بيير نداي مولامبا نجم الكونغو الديمقراطية الأسطوري وهداف كأس الأمم الإفريقية عام 1974 التي أقيمت في مصر برصيد 9 أهداف، وهو رقم قياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تغيير تونسي وحيد على صعيد تشكيلة "نسور قرطاج" بإقحام بسام الصرارفي بدلاً عن طه ياسين الخنيسي

تشكيلة موريتانيا

تشكيلة تونس