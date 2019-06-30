لحساب المجموعة الثانية وعلى ملعب السلام، خطف محمد ياتارا هدفي الفوز لمصلحة الغينيين في الدقيقتين 25 و52، مع العلم أنّ منتخب بوروندي تأثر منذ بداية المواجهة حيث استكملها منقوصاً من لاعبه كريستوف ندواروغيرا الذي تلقى البطاقة الحمراء منذ الدقيقة 12.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الغيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، معززاً رصيده في خطف إحدى البطاقات الأربعة لأفضل ثوالث المجموعات الستة، أما بوروندي فقد أنهت مشاركتها بثلاثة هزائم.

من جانبها، صدمت مدغشقر (7 نقاط) نظيرتها نيجيريا (6 نقاط) وأزاحتها عن صدارة المجموعة بعد الفوز عليها بثنائية نظيفة في إحدى أكبر مفاجآت هذا الدور.