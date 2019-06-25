سقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام المنتخب البنيني، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

سجل ميكاييل بوتي (2 و63) ثنائية بنين، فيما جاءت ثنائية غانا عبر الشقيقين أندريه أيو في الدقيقة (9) وجوردان أيو (42).

وشهد اللقاء طرد لاعب المنتخب الغاني جون بوي بعد حصوله على الانذار الثاني لتعمده إضاعة الوقت.

بهذه النتيجة تصدّر المنتخب الكاميروني ترتيب المجموعة بعد فوزه على غينيا بيساو بثنائية نظيفة.

نهاية المباراة بتعادل مثير، مخيب لغانا وثمين لبنين.

90 + 1 - ستيف مونييه كاد أن يقتنص الفوز الغالي لبنين لكن رأسيته اعتلت المرمى.

- بنين تضغط في اللحظات الأخيرة لتخطف هدف الفوز وتفجر كبرى مفاجآة البطولة.

70 - نجم أتلتيكو مدريد الإسباني توماس بارتي كاد أن يسجل الهدف الثالث لغانا من كرة ثابتة نفذها قوية ومتقنة لكن الحارس البنيني فابيان حرمه من التسجيل.

63 - بنين تستثمر النقص العددي في صفوف غانان وتدرك التعادل عبر ميكاييل بوتي الذي سجل هدف الشخصي الثاني في المباراة.

54 - الحكم التونسي يوسف السرايري يطرد الغاني جون بوي لحصوله على الانذار الثاني بعد أن تعمد إضاعة الوقت.

- تراجع المنتخبي البنيني مع بداية الشوط الثاني وتحكم المنتخب الغاني بالكرة لكن دون محاولات جدية على المرمى.

- رغم تأخرها في النتيجة لم تتأثر غانا وحافظ نجومها على هدوئهم حتى تمكنوا من إدراك التعادل والتقدم بفضل الشقيقين جوردان وأندريه أيو نجلي الأسطورة عبيدي بيليه.

42 - استمرت محاولات المنتخب الغاني حتى تمكّن جوردان أيو من خطف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في سقف المرمى.

- بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المواجهة اتسمت المواجهة بالندية مع أفضلية بسيطة للمنتخب الغاني بفضل الامكانات الفردية لأغلب لاعبيه إضافة إلى خبراتهم الكبيرة في البطولة.

- مباراة جيدة فنياً من جانب المنتخبين، فقد ظهر منتخب بنين بصورة مخالفة للتوقعات وبدا نداً عنيداً للبلاك ستارز.

9 - المنتخب الغاني لم يرتبك، جوردان أيو يمرّر لشقيقه وقائده أندريه أيو الذي سدّد بيسراه كرة زاحفة عانقت الشباك الغانية.

2 - بداية مفاجئة للمباراة، ميكاييل بوتي يستغل بطء الدفاع الغاني ويضع بنين في المقدمة مخالفاً كل التوقعات.

تشكيلتا المنتخبين