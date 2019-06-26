فراس بن أحمد
وافتتح أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 ثم أضاف نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43.
ويحتل الفراعنة المركز الأول برصيد 6 نقاط ثم أوغندا في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة (نقطة) وتتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب دون نقاط.
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مصر - الكونغو الديمقراطية | محمود حسن تريزيغيه ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة
مصر - الكونغو الديمقراطية | نهاية المباراة بفوز مصر على الكونغو الديمقراطية 2-صفر
دق 83 مصر - الكونغو الديمقراطية | كرة بولاسي القوية من كرة ثابتة تمر بجانب مرمى الشناوي
دق 67 مصر - الكونغو الديمقراطية | أحمد حسن كوكا اقترب من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري
دق 60 مصر - الكونغو الديمقراطية | تراجع أداء المنتخب المصري الذي يحاول الحفاظ على التقدم (2-صفر) في المقابل شهدت الفترة الثانية سيطرة عقيمة لمنتخب الفهود.
مصر - الكونغو الديمقراطية | عودة المباراة في شوطها الثاني
مصر - الكونغو الديمقراطية | نهاية الشوط الأول بتقدم مصر على الكونغو الديمقراطية 2-صفر
دق 43 مصر - الكونغو الديمقراطية | محمد صلاح يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري (2-صفر)
دق 40 مصر - الكونغو الديمقراطية | كرة جديدة على عارضة مرمى الشناوي، بولينغي اقترب من ادراك التعادل
دق 31 مصر - الكونغو الديمقراطية | تصويبة صلاح القوية من كرة ثابتة أبعدها الحارس بصعوبة
دق 25 مصر - الكونغو الديمقراطية | أحمد المحمدي يسجل الهدف الأول للفراعنة (1-صفر)
دق 10 مصر - الكونغو الديمقراطية | كرة مارسيل تيسراند تجد العارضة
دق 5 مصر - الكونغو الديمقراطية | المدافع يمنع محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر
دق 3 مصر - الكونغو الديمقراطية | تصويبة خطيرة من اللاعب مابوتو على شباك الحارس الشناو ي
مصر - الكونغو الديمقراطية | بداية مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى على استاد القاهرة
تفاصيل مباراة أوغندا وزيمبابوي: زيمبابوي توقف قطار أوغندا وتنعش آمالها
التشكيلة الأساسية للمنتخبين : مصر - الكونغو الديمقراطية