فراس بن أحمد

وافتتح أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 ثم أضاف نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ويحتل الفراعنة المركز الأول برصيد 6 نقاط ثم أوغندا في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة (نقطة) وتتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب دون نقاط.

تفاصيل وأحداث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

مصر - الكونغو الديمقراطية | محمود حسن تريزيغيه ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة

مصر - الكونغو الديمقراطية | نهاية المباراة بفوز مصر على الكونغو الديمقراطية 2-صفر

دق 83 مصر - الكونغو الديمقراطية | كرة بولاسي القوية من كرة ثابتة تمر بجانب مرمى الشناوي

دق 67 مصر - الكونغو الديمقراطية | أحمد حسن كوكا اقترب من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري

دق 60 مصر - الكونغو الديمقراطية | تراجع أداء المنتخب المصري الذي يحاول الحفاظ على التقدم (2-صفر) في المقابل شهدت الفترة الثانية سيطرة عقيمة لمنتخب الفهود.

مصر - الكونغو الديمقراطية | عودة المباراة في شوطها الثاني

مصر - الكونغو الديمقراطية | نهاية الشوط الأول بتقدم مصر على الكونغو الديمقراطية 2-صفر

دق 43 مصر - الكونغو الديمقراطية | محمد صلاح يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري (2-صفر)

دق 40 مصر - الكونغو الديمقراطية | كرة جديدة على عارضة مرمى الشناوي، بولينغي اقترب من ادراك التعادل

دق 31 مصر - الكونغو الديمقراطية | تصويبة صلاح القوية من كرة ثابتة أبعدها الحارس بصعوبة

دق 25 مصر - الكونغو الديمقراطية | أحمد المحمدي يسجل الهدف الأول للفراعنة (1-صفر)

دق 10 مصر - الكونغو الديمقراطية | كرة مارسيل تيسراند تجد العارضة

دق 5 مصر - الكونغو الديمقراطية | المدافع يمنع محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر

دق 3 مصر - الكونغو الديمقراطية | تصويبة خطيرة من اللاعب مابوتو على شباك الحارس الشناو ي

مصر - الكونغو الديمقراطية | بداية مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى على استاد القاهرة

تفاصيل مباراة أوغندا وزيمبابوي: زيمبابوي توقف قطار أوغندا وتنعش آمالها

التشكيلة الأساسية للمنتخبين : مصر - الكونغو الديمقراطية