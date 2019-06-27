وتقدم المنتخب التنزاني بهدف سجله سايمون مسوفا في الدقيقة السادسة لكن اللاعب ميكاييل أولونغا أدرك التعادل في الدقيقة 39 وقبل أن ينتهي الشوط الأول أضاف المهاجم مبوانا ساماتا الهدف الثاني لتنزانيا في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، قلب أصدقاء لاعب توتنهام الإنكليزي فيكتور وانياما الطاولة على تنزانيا فعدّل جون أوييمبا النتيجة (62) ثم دوّن أولونغا هدف الفوز في الدقيقة 80.

وعزز المنتخب الكيني آماله في التأهل إلى ثمن النهائي بحلوله ثالثاً (3 نقاط) وبفارق المواجهات المباشرة مع السنغال (الوصيف) فيما يحتل منتخب تنزانيا المركز الأخير بصفر من النقاط.

ويذكر أن المنتخب الجزائري قد تأهل لثمن النهائي اليوم عقب فوزه على السنغال 1-صفر.

