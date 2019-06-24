على ملعب السويس، بادر التونسيون بافتتاح باب التهديف من نقطة الجزاء عبر يوسف المساكني (34) قبل أن يعدل الأنغوليون النتيجة بفضل دجالما (73).

وحصد "نسور قرطاج" أول نقطة رفقة أنغولا في انتظار المباراة الثانية للمجموعة والتي ستجمع مالي بممثل العرب الثاني في المجموعة موريتانيا.

مبارة تونس وأنغولا (1-1).. ملخص اهداف واحداث المباراة

نهاية المباراة: تونس تنهي المباراة بتعادل محبط

دق 90+1: المساكني في محاولة أخيرة لتونس ولكن تسديدته استقرت بين أحضان الحارس الأنغولي.

دق 83: وهبي الخزري يقترب من استعادة التقدم لنسور قرطاج ولكن تسديدته الأرضية الماكرة مرت بجانب القائم.

دق 81: فاروق بن مصطفى يتدخل أمام عرضية أنغولية خطيرة.

دق 73: هدف ا دجالما يعادل النتيجة لأنغولا مستغلاً خطأ الحارس بن مصطفى في رد الكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: تونس تحقق المهم وتتقدم (1-0)

دق 34: هدف ا بعد نصف ساعة أولى شابها الارتباك المنتخب التونسي يتحرر ويسجل الهدف الافتتاحي بقدم نجمه وقائده يوسف المساكني من ركلة جزاء تحصل عليها نعيم السليتي بذكاء.

دق 20+22: في ظل عجز تونس على المبادرة بالهجوم. أنغولا تأخذ بزمام المبادرة عبر محاولتين افتقدتا للتركيز اللازم.

- بداية المباراة

تونس - أنغولا .. تشكيلتا المنتخبين

تشكيلة تونس: فاروق بن مصطفى - رامي البدوي - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - نعيم السليتي - يوسف المساكني - وهبي الخزري.

تشكيلة أنغولا: توني كاباسا - برونو غاسبار - داني ماسونغونا - باستوس - ماتيوس - ستيلفيو - هيرينلسون - بايزو - ويلسون إدواردو - دجالما - فريدي.