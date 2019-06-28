وافتتح منتخب مالي التسجيل في الدقيقة 60 بواسطة اللاعب ديادي ساماسيكو بعد هفوة فادحة من الحارس معز حسن ثم أدرك وهبي الخزري التعادل لتونس في الدقيقة 70.

ويحتل منتخب مالي ريادة الترتيب برصيد 4 نقاط فيما عرف منتخب تونس التعادل للمرة الثانية توالياً ليحتل مركز الوصافة مؤقتاً برصيد نقطتين.



مباراة تونس ومالي - التفاصيل والأحداث

#TotalAFCON2019

After his stellar performance, M. Marega has been selected as the Total Man of the Match. Congrats!#TUNMLI #FootballTogether pic.twitter.com/a2vA5asR8q — CAF (@CAF_Online) June 28, 2019

المالي موسى ماريغا أفضل لاعب في المباراة.

نهاية المباراة بين تونس ومالي 1-1.

92: ماريغا ينفرد بحارس معز حسن والأخير يبدع في التصدي

90: رأسية ماريغا فوق شباك معز حسن

70: الخزري يعدل الكفة لمنتخب تونس 1-1

60: مالي تسجل هدفاً بهفوة كارثية لحارس تونس معز حسن

57: رأسية طه ياسين الخنيسي كادت تستقر في شباك مالي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول: تونس (0) - (0) مالي

ما تبقى من الشوط الأول لم يشهد أية فرص خطيرة باستثناء سيطرة تونسية على مستوى الاستحواذ دون تهديد المرمى المالي في آخر الشوط.

دق 33: الخزري مجدداً في محاولة تونسية خطيرة وتسديدته الأرضية افتقدت للدقة.

دق 25: فاصل لشرب كمية من المياه بالنسبة للفريقين نظراً للحرارة الكبيرة في السويس.

دق 7: الخزري في ثاني تهديد صريح للحارس المالي دجيغي ديارا ولكن تسديدته الساقطة من منتصف الميدان حوّلها الحارس بصعوبة بالغة إلى الركنية.

دق 5: وهبي الخزري في أول تهديد حقيقي للمرمى المالي يسدد ركلة حرة مباشرة تنهال على العارضة.

- بداية المواجهة

تونس ومالي .. تشكيلتا المنتخبين

تشكيلة تونس: معز حسن - وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة مالي: دجيغي ديارا - هاماري تراوري - مولا واغي - مامادو فوفانا - يوسف كوني - أمادو هيدارا - ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبالي - عبدولاي ديابي - موسى دجينيبو - موسى ماريغا.