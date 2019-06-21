على أرضية ميدان استاد القاهرة الدولي وبحضور جماهيري غفير بلغ حوالي 75 ألف متفرج، منح نجم قاسم باشا التركي محمود تريزيغيه هدف الفوز الوحيد لصاحب الأرض (41).

وكررت مصر فوزها على زيمبابوي في البطولة القارية، بعد تخطيها في الدور عينه 2-1 عام 2004.

بهذا الفوز حصد "الفراعنة" أول ثلاث نقاط في رصيدهم وقفزوا إلى زعامة المجموعة الأولى في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع غداً الكونغو الديمقراطية بنظيرتها أوغندا.

وبعد سحب الاستضافة من الكاميرون لتأخر الأعمال في المنشآت ومخاوف الوضع الأمني، تستضيف مصر الـ"كان" بعد نحو عام من مشاركتها "المخيبة" في مونديال روسيا 2018، ويحدوها أمل كبير في تعزيز رقمها القياسي والتتويج مرة ثامنة في خامس مناسبة تحتضن فيها الحدث القاري الكبير.

ملخص مباراة افتتاح كأس امم افريقيا بين مصر وزيمبابوي (1-0)

نهاية المباراة: مصر تنهي المواجهة فائزة بهدف تريزيغيه الوحيد

دق 87: وليد سليمان يهدي صلاح بينية ذكية على طبق من ذهب غير أنّ تسديدة نجم ليفربول الإنكليزي اصطدمت بتألق الحارس البديل لزيمبابوي إلفيس شيبيزيزي.

دق 81 (التغيير الثالث): نبيل عماد "دونغا" يحلّ مكان نجم اللقاء محمود تريزيغيه.

دق 71 (تغيير مصري ثان): عمر وردة يأخذ مكان صانع الألعاب عبد الله السعيد.

دق 67: محمد صلاح يهدر فرصة هدف ثان محقق بعد انفراده بحارس زيمبابوي الذي واصل صموده أمام الهجوم المصري.

دق 60 (تغيير مصري): أغيري يقحم وليد سليمان بديلاً عن مروان محسن.

دق 50: تريزيغيه أحد أبرز عناصر المنتخب المصري وصاحب هدف الافتتاح يجرب حظه من مسافة بعيدة وكاد يبصم على الهدف الثاني لولا تألق الحارس سيباندا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مصر تتقدم على زيمبابوي (1-0)

دق 41 : هدف ا محمود تريزيغيه من مجهود فردي وعمل ثنائي مع أيمن أشرف يمنح مصر التقاط الأنفاس بالهدف الافتتاحي من تسديدة جميلة بعد 40 دقيقة أولى معقدة.

دق 37: "الماكر" خاما بيليات كاد يصدم أصحاب الأرض بهدف السبق بعد استثمار سريع ومباغت لركلة حرة غير مباشرة، غير أن يقظة الحارس محمد الشناوي أنقذت الموقف.

دق 30: محمد صلاح باجتهاد فردي يجرب حظه من تسديدة مباغتة لم تشكل خطراً على حارس زيمبابوي.

دق 12: عبد الله السعيد يعود للواجهة الهجومية بتسديدة عشوائية رغم موقعه المثالي داخل المنطقة.

دق 9: جملة هجومية مميزة بين محمد صلاح ومروان محسن وعبد الله السعيد والأخير يسدد بين أحضان حارس زيمبابوي الذي رد بدوره الكرة أمام تريزيغيه الذي افتقدت محاولته للتركيز.

دق 2: رأسية مروان محسن المتقنة كادت تفجر فرحة مبكرة بين الجماهير المصرية ولكن حارس زيمبابوي إدمور سيباندا أبدع في تحويل الكرة إلى ركنية.

بداية المباراة

النشيد الوطني للمنتخبين

وصول منتخب مصر لاستاد القاهرة

قائمة منتخب زيمبابوي

إدمور سيباندا - تيندايي داريكوا - ديفين لونغا - أليكس موديمو - تيناج هاديبي - مارشال مونيتسي - أوفيدي كارورو - خاما بيليات - نولدج موسونا - مارفيلوس ناكامبا - نياشا موشيكوي.

قائمة منتخب مصر الأساسية:

محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمود تريزيغيه - مروان محسن.

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