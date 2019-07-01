فراس بن أحمد
وسجل قائد أسود الأطلس، مبارك بوصوفة الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90.
وضمن المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فيما احتل المنتخب الإيفواري مركز الوصافة بـ6 نقاط ثم يأتي منتخب جنوب افريقيا ثالثاً بـ3 نقاط وناميبيا في المركز الأخير دون نقاط.
|مباراة المغرب وجنوب افريقيا - التفاصيل والأحداث
جنوب إفريقيا - المغرب | نهاية المباراة بفوز المغرب على جنوب افريقيا 1-صفر
دق 90 جنوب إفريقيا - المغرب | مبارك بوصوفة "المميز" يسجل الهدف الأول للمغرب (1-صفر)
الدقيقة 90 منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 4-1 (نتيجية نهائية)
الدقيقة 85 منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 3-1
الدقيقة 83 منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 2-1
دق 73 جنوب إفريقيا - المغرب | رأسية النصيري ضعيفة في يدي الحارس ويليامس
دق 68 جنوب إفريقيا - المغرب | النصيري بطريقة غريبة يضيع فرصة افتتاح النتيجة بعد مراوغة حارس جنوب افريقيا
دق 64 جنوب إفريقيا - المغرب | العارضة تنقذ جنوب افريقيا من تصويبة أشرف حكيمي
الدقيقة 60 في مباراة كوت ديفوار وناميبيا ومنتخب الفيلة يتقدم بهدفين لصفر
دق 49 جنوب إفريقيا - المغرب | ميكزي يرسل كرة قوية هددت شباك أسود الأطلس
جنوب إفريقيا - المغرب | عودة المباراة في شوطها الثاني
جنوب إفريقيا - المغرب | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، في المقابل منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 1-صفر
دق 35 جنوب إفريقيا - المغرب | تصويبة بلهندة تنتهي بين يدي الحارس
دق 34 جنوب إفريقيا - المغرب | تصويبة رائعة من اللاعب بيرسي تاو مرت قريبة من الخشبات الثلاثة
دق 29 جنوب إفريقيا - المغرب | مباراة بنسق متوسط ورتيب في أغلب فترات المواجهة
دق 19 جنوب إفريقيا - المغرب | تصويبة بلهندة تمر فوق شباك الـ"بافانا بافانا".
جنوب إفريقيا - المغرب | بداية مواجهة القمة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.
جنوب إفريقيا - المغرب | التشكيلة الأساسية للمنتخبين
جنوب إفريقيا - المغرب | درجات الحرارة مرتفعة في القاهرة (36 درجة).
جنوب إفريقيا - المغرب | المباراة ستقام على أرضية ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.