فراس بن أحمد

وسجل قائد أسود الأطلس، مبارك بوصوفة الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90.

وضمن المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فيما احتل المنتخب الإيفواري مركز الوصافة بـ6 نقاط ثم يأتي منتخب جنوب افريقيا ثالثاً بـ3 نقاط وناميبيا في المركز الأخير دون نقاط.



مباراة المغرب وجنوب افريقيا - التفاصيل والأحداث

جنوب إفريقيا - المغرب | نهاية المباراة بفوز المغرب على جنوب افريقيا 1-صفر

دق 90 جنوب إفريقيا - المغرب | مبارك بوصوفة "المميز" يسجل الهدف الأول للمغرب (1-صفر)

الدقيقة 90 منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 4-1 (نتيجية نهائية)

الدقيقة 85 منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 3-1

الدقيقة 83 منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 2-1

دق 73 جنوب إفريقيا - المغرب | رأسية النصيري ضعيفة في يدي الحارس ويليامس

دق 68 جنوب إفريقيا - المغرب | النصيري بطريقة غريبة يضيع فرصة افتتاح النتيجة بعد مراوغة حارس جنوب افريقيا

دق 64 جنوب إفريقيا - المغرب | العارضة تنقذ جنوب افريقيا من تصويبة أشرف حكيمي

الدقيقة 60 في مباراة كوت ديفوار وناميبيا ومنتخب الفيلة يتقدم بهدفين لصفر

دق 49 جنوب إفريقيا - المغرب | ميكزي يرسل كرة قوية هددت شباك أسود الأطلس

جنوب إفريقيا - المغرب | عودة المباراة في شوطها الثاني

جنوب إفريقيا - المغرب | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، في المقابل منتخب كوت ديفوار يتقدم على ناميبيا 1-صفر

دق 35 جنوب إفريقيا - المغرب | تصويبة بلهندة تنتهي بين يدي الحارس

دق 34 جنوب إفريقيا - المغرب | تصويبة رائعة من اللاعب بيرسي تاو مرت قريبة من الخشبات الثلاثة

دق 29 جنوب إفريقيا - المغرب | مباراة بنسق متوسط ورتيب في أغلب فترات المواجهة

دق 19 جنوب إفريقيا - المغرب | تصويبة بلهندة تمر فوق شباك الـ"بافانا بافانا".

جنوب إفريقيا - المغرب | بداية مواجهة القمة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

جنوب إفريقيا - المغرب | التشكيلة الأساسية للمنتخبين

جنوب إفريقيا - المغرب | درجات الحرارة مرتفعة في القاهرة (36 درجة).

جنوب إفريقيا - المغرب | المباراة ستقام على أرضية ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.