أنقذ المهاجم البديل أوديون ايالو منتخب بلاده نيجيريا من فخ بوروندي الضيفة الجديدة على النهائيات، وقاده إلى فوز صعب 1-صفر على استاد الاسكندرية.

وسجل لاعب واتفورد الإنكليزي السابق وتشانغ تشون الصيني ياتاي حاليا ايالو الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعد خمس دقائق من نزوله مكان بول أونواتشو.

وتصدرت نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط في حين تقاسم منتخبا غينيا ومدغشقر المركز الثاني بعد تعادلهما 2-2.

وكاد مدرب نيجيريا الألماني غيرنوت رور يدفع ثمن اختياراته للتشكيلة بعدما قرر الإبقاء على ايالو ولاعب وسط النصر السعودي أحمد موسى على دكة البدلاء، لأن منتخب "سوبر إيغلز" ("النسور الممتازة") لم يظهر بالمستوى المأمول وكاد يسقط في فخ المنتخب بوروندي الذي لم يخسر أي مباراة في التصفيات.

ودفع رور بموسى في الدقيقة 58 مكان القائد جون أوبي ميكل، ثم بأيالو في الدقيقة 72، فنشط الهجوم النيجيري ونجح في خطف هدف الفوز.

وكللت نيجيريا عودتها إلى النهائيات بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين وتحديدا منذ تتويجها بلقبها الثالث والأخير عام 2013.

وتعتبر نيجيريا من كبار القارة الإفريقية وسجلها في النهائيات من الأبرز، إذ توجت باللقب ثلاث مرات وحلت وصيفة أربع مرات، فيما جاءت ثالثة سبع مرات، أي أنها صعدت الى منصة التتويج في 14 مناسبة، أقل بمرة واحدة من حاملة الرقم القياسي مصر (15 بينها 7 ألقاب).

وكان المنتخب بوروندي الذي يشارك في النهائيات القارية للمرة الأولى، الأفضل أغلب فترات المباراة ووقف ندا أمام نيجيريا صاحبة الخبرة في العرس القاري، بل أنه كان الأكثر صناعة للفرص والأقرب إلى التسجيل بقيادة نجم ستوك سيتي الإنكليزي سعيدو بيراهينو.

ودفعت بوروندي ثمن الفرص التي أهدرها مهاجموها خصوصا في الشوط الأول. وكاد الوافد الجديد يفتتح التسجيل عبر سيدريك أميسي إثر تلقيه كرة عرضية من فرانسيس مصطفى داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه وسددها "على الطائر" بالقدم ذاتها من مسافة قريبة بين يدي دانيال أكبيي (14).

وردت نيجيريا بتسديدة إيبيري بول أونواتشو بين يدي الحارس جوناثان ناهيمانا (25).

وأوشك غايل بيجيريمانا أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة كادت تخدع الحارس أكبيي اذ أفلتت من يديه قبل ان يشتتها الدفاع (29)، وأخرى للمدافع فريدريك نسابييومفا أبعدها الحارس أكبيي بصعوبة قبل ان ترتد الى بيراهينو الذي سددها فوق الخشبات (37).

واضطر رور إلى الدفع بالمدافع أوازييم تشيدوزي كولينز مكان عبدالله شيهو الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 42.

وكانت نيجيريا البادئة بالتهديد مطلع الشوط الثاني، واقترب المدافع كينيث أوميروو من التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (52).

ودفع رور بموسى مكان أوبي ميكل (58)، وأخرج أونواتشو لصالح ايالو، فنجح الأخير في خطف هدف الفوز عندما استغل كرة رائعة بالكعب من المدافع تيميتايو أولوفيسايو أولاولوا أينا داخل المنطقة فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ارتدت من القائم وعانقت الشباك (77).

وهو الهدف الدولي الثاني عشر لأيالو هداف التصفيات برصيد 7 أهداف.



مباراة نيجيريا وبوروندي - أبرز الأحداث بالفيديو

د90+6- نهاية المباراة بفوز نيجيريا بهدف نظيف.

بوروندي تحوال التعويض وتصل منطقة جزاء نيجيريا مرارا إلا أنها تصطدم بدفاع شرس يفكك محاولاتها.

د76- نيجيريا 1-0 بوروندي | الظهير أينا يلعب كرة حاسمة عبقرية بالكعب للبديل أوديون ايالو الذي ينفرد ويسدد بحرفية في شباك بوروندي. هدف رائع للنسور.

د71- بوروندي هددت مجدداً بتسديدة بعيدة المدى حولها الحارس أكبيي لركنية لم تثمر.

د69- النيجيري شوكويزي راوغ كل من قابله من لاعبي بوروندي وحاول إسقاط الكرة فوق الحارس ناهيمانا إلا ان كرته علت العارضة بقليل.

د60- نيجيريا تستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% لبوروندي لكن لاعبي الأخير هم الأكثر خطورة.

د59- خروج فرنسيس مصطفى ودخول كامسوبا من جانب منتخب بوروندي.

د58- خروج جون أوبي ميكل ودخول النجم أحمد موسى من جانب نيجيريا.

د51- ركلة حرة غير مباشرة خضراء قابلها أوميروو طائراً برأسه مصوباً كرة في غاية الخطورة علت عارضة مرمى بوروندي بقليل.

د45+1- انطلاق الشوط الثاني دون جديد ودون إجراء أي تبديل من مدربي المنتخبين.

خلاصة الشوط: نيجيريا خيّبت الآمال بأداء هزيل وعقيم ورتيب، لم يُنتج أي فرصة تذكر في ظل تفكك الفريق وضعف خطوطه الثلاثة، في حين ظهرت بوروندي بشكل محترم وشكلت الخطر وكانت قريبة من التسجيل في ثلاث محاولات حيث أظهرت هشاشة الدفاع الأخضر، والمفارقة أن الوافد الجديد للبطولة لعب بثقة وانتشار تكتيكي مميزين خالفا كل التوقعات.

د45- نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون اهداف.

د43- ركلة حرة مباشرة لبوروندي سددها بيغيريمانا قوية نحو المرمى تكفل بها الحارس دانيال أكبيي.

د43- تبديل اضطراري في نيجيريا بعد إصابة عبدالله شيهو الذي خرج على الحمالة ودخل مكانه شيدوزي أوازيم.

د37- بوروندي مرة جديدة قريبة من التسجيل، حين صوّب المدافع نسابييومفا كرة رأسية إثر ضربة حرة غير مباشرة، اصطدت في العارضة النيجيرية لينجوَ النسور مرة أخرى.

د30- بوروندي تنجح في لجم المنتخب النيجيري الذي عجز حتى اللحظات عن صناعة أي فرصة خطرة بل أن الضيف الجديد هو من يصنع الحدث حتى تدوين هذه الكلمات.

د14- أول فرصة خطرة في المباراة حين استلم لاعب بوروندي سيدريك أميسي تمريرة أمامية ساقطة وانفرد ثم سدد كرة طائرة تألق خلاها الحارس دانيال أكبيي في التصدي. منتخب طائر السنونو يعلن عن نفسه.

د13- محاول نيجيرية على شيء من الخطورة حين وصلت الكرة إلى المهاجم أونياتشو الذي صوب رأسية إنما أتت سهلة بين يدي الحارس جوناثان ناهيمانا.

د10- مباراة تفتقد للإيقاع الواضح حتى اللحظات حيث يتبادل الفريقان المحاولات دون أي خطورة جدية وعجز أي منهما في فرض استراتيجيته لعله في إطار جث النبض في أولى مبارياتهما.

د1- انطلاق المباراة

تجري المباراة على استاد الاسكندرية بقيادة الحكم برنار كامي من سيشيل.

تشكيلة نيجيريا: دانيال أكبيي، عبدالله شيهو، تروست-ايكونغ، أوميروو، أولا اينا، ويلفريد نديدي، أيتيبو، شوكويزي، أوبي ميكيل، أيووبي، أونياتشو.

تشكيلة بوروندي: جوناثان ناهيمانا، عمر موسى، عمر نغاندو، نسابييومفا، بيغيريمانا، شاسير ناهيمانا، فرنسيس مصطفى، دوهايندافي، أميسي، عبد الرزاق، سايدو بيراهيمو.

نيجيريا أو النسور الخضر أحد أهم المرشحين للقب وسبق وتوج المنتخب ثلاث مرات باللقب، في حين تلعب بوروندي لأول مرة في النهائيات في تاريخها.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة والمباشرة لمباراة نيجيريا وبوروندي بالفيديو لأهم أحداث اللقاء في أولى مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.