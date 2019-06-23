حقّق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام منتخب ناميبيا، اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

على وقع هتاف مئات المشجعين الذين حضروا في ستاد السلام في القاهرة، لم يقدم أسود الأطلس أداء على قدر التوقعات والآمال المعقودة، رغم التحفيز المتواصل بهتافات "إلعب يا مغرب" و"فيفا (عاش) المغرب".

وانتظر أسود الأطلس حتى الدقيقة 89 لتحقيق الفوز عبر اللاعب البديل إيتامونوا كيميوني (دخل إلى الملعب في الدقيقة 80) الذي حول الكرة إلى داخل مرماه بعد ركلة حرة جانبية نفذها حكيم زياش.

وافتقد المنتخب المغربي المتوج باللقب الإفريقي مرة واحدة في تاريخه (1976) في توفير النجاعة الهجومية المطلوبة والضغط الكافي، لاسيما عبر الأجنحة، في مواجهة منتخب متواضع يخوض النهائيات للمرة الثالثة، وفشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الست السابقة ضمن نسختي 1998 و2008 (سجل أربع هزائم وتعادلين)، علماً بأن إحدى هزائمه كانت أمام المغرب بالذات بنتيجة 1-5 في الدور الأول أيضاً.

وعكس الأداء المغربي النتائج غير المشجعة التي حققها في المباريات التحضيرية، حيث تلقى خسارتين أمام زامبيا 2-3 وغامبيا صفر-1.

وقال اللاعب المغربي مبارك بوصوفة الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "نحن سعداء بالفوز وهذا هو الأهم اليوم، حتى لو أننا أُجبرنا على تحقيقه في نهاية المباراة مع بعض الحظ".

تفاصيل المباراة

- نهاية المباراة بفوز عسير للمنتخب المغربي في ظهوره الأول في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

د 89 - المدافع إيتامونوا كيمويني يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح التقدم للمنتخب المغربي.

- د 72: أفضل لاعبي المنتخب المغربي حكيم زياش يتلاعب بدفاع منتخب ناميبيا ويسدّد بيمناه زاحفة خدعت الجميع باستثناء الحارس كازابوا.

- سيطرة عقيمة للمنتخب المغربي الذي استمر في المحاولات دون أن يتمكن من تغيير نتيجة التعادل السلبي.

د 60: البديل سفيان بوفال يقوم بسلسلة من المراوغات ويسدّد يسارية قوية تصدى لها حارس منتخب ناميبيا كازابوا.

- منذ انطلاق الشوط الثاني يسيطر المنتخب المغربي على مجريات المواجهة طولاً وعرضاً لكن غياب التركيز والتسرع حال دون معانقة الكرة للشباك.

- د 47: بداية قوية للمنتخب المغربي في الشوط الثاني، إذ كاد يوسف النصيري أن يفتتح التسجيل من عرضية أمبرابط لكن الدفاع تفطن وأبعدها إلى ركنية.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0، المنتخب المغربي يقدم شوطاً رمادياً بدون أداء ولا نتيجة.

- د 37 زياش يقوم بأفضل تسديدة بيسراه، لكنها أرضية أمسكها الحارس كازابوا.

- إيقاع منخفض للمباراة، المغرب يتواجد من خلال بعض التسديدات، أو الكرات المرفوعة بلا خطورة، في حين لا خطورة إطلاقاً من طرف ناميبيا.

- هذه هي المشاركة رقم 17 لمنتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا – حصد لقبه الوحيد في 1976 ووصل إلى المباراة النهائية في 2004 ليخسر أمام المنتخب المضيف تونس (2-1).

- د23 تسديدة ضعيفة للغاية لزياش

- د 21 يوسف النصيري يستلم كرة جيدة داخل الصندوق ولكنه لم يحسن التصرف بها.

- د 17 نجم نادي أياكس أمستردام حكيم زياس ينبري لرفع الكرات الثابتة، ولكن حارس ناميبيا كازابوا يملك توقيتاً جيداً في الخروج.

- د 11 نبيل ضرار لاعب فينربهتشة التركي يسدد كرة قوية في أول محاولة جدية تخرج فوق المرمى.

- اللقاء السابق والوحيد بين منتخبي المغرب وناميبيا كان في كأس أمم أفريقيا 2008 في مرحلة المجموعات – فاز منتخب المغرب 5-1 حينها.

- د 07 المغرب أفضل من حيث استلام الكرة ولكنه لا يزال يفتقد لبناء صحيح في الهجوم.

- 01 انطلاق المباراة



