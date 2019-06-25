استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لإفريقيا بنجاح بفوزه على منتخب غينيا بيساو بثنائية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

وسجل يايا بانانا (66) ووستيفان باهوكين (69) ثنائية الكاميرون.

تصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار مباراة غانا وبينين لاحقاً.

- نهاية المباراة بفوز الكاميرون بثنائية نظيفة.

- لم تتغير الأمور واستطاعت الكاميرون الحفاظ على تقدمها لتحقّق نصراً مستحقاً، فيما فشلت غينيا بيساو في العودة في المباراة وانقادت لهزيمة منتظرة.

73 - حاول منتخب غينيا بيساو الرد على ثنائية الكاميرون بجرأة كبيرة، لكن القائم الأيمن للحارس أونانا منع بيكيتي من تسجيل الهدف الأول.

68 - سيطر الارتباك على دفاع منتخب غينيا بيساو وظهرت الأخطاء فاستغلها المنتخب الكاميروني وأضاف الهدف الثاني عبر البديل ستيفان باهوكين.

66 - رأسية يايا بانانا تنهي عجز الكاميرون عن التهديف وتضع حداً لصمود وشجاعة لاعبي غينيا بيساو، تقدم مستحق للأسود التي لا تروّض.

63 - صمود منتخب غينيا بيساو يعزز ثقته ويزيد إيمانه في الخروج بنتيجة إيجابية: سوري مانيه يطلق صاروخية عجز الحارس أونانا على التحرك لمنعها لكنها اعتلت المرمى.

- المد الهجومي الكاميروني يستمر مع انطلاق النصف الثاني من المواجهة، أبناء المدرب الهولندي كلارنس سيدورف يكثفون محاولاتهم على مرمى منديز ويقتربون تدريجياً من معانقة الشباك.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف: صعوبات تهديفية واضحة لمنتخب الكاميرون وصبر وثبات دفاعي لافت لمنتخب غينيا بيساو.

- باستثاناء تسديدة بيليه في الدقيقة 12 لم نشاهد منتخب غينيا بيساو قريباً من مرمى أونانا إلا في بعض المحاولات الخجولة، في المقابل اقترب منتخب الكاميرون في أكثر من مناسبة من تسجيل الأهداف لكن غياب التركيز وتألق الحارس جوناس مينديز حالا دون انهاء الشوط لمصلحة الأسود.

35 - مصدر الخطورة الأول في منتخب الكاميرون باسوغوغ يلعب عرضية على رأس تشاكونتي الذي اصطدم ببراعة الحارس مينديز الذي تألق وأبعد الكرة محافظاً على نظافة شباكه.

30 - باسوغوغ يهدر فرصة حقيقية للتسجيل رغم موقعه المناسب بعد تلقيه تمريرة مميزة من توكو إيكامبي.

24 - كان أندريه أنغيسا قريبا من منح التقدم للكاميرون لكن تسديدته المخادعة جانبت مرمى الحارس مينديز.

- بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة كانت السيطرة واضحة للمنتخب الكاميروني من خلال الاستحواذ وبعض الفرص.

12 - رد منتخب غينيا بيساو الفعل بتسديدة صاروخية رائعة مرت قريبة من المرمى من جودلسون غوميس المعروف ببيليه.

7 - المنتخب الكاميروني يبدأ المباراة بنوايا هجومية واضحة، حيث لعب الظهير الأيسر أويونغو كرة طويلة في اتجاه باسوغوغ الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع حارس غينيا بيساو لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك.

- تبدأ المباراة وتبدأ معها رحلة أسود الكاميرون للحفاظ على لقبهم الذي أحرزوه في الغابون 2017 على حساب المنتخب المصري.

تشكيلتا المنتخبين