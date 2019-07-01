وافتتح إسماعيلا سار التسجيل في الدقيقة 63 ثم أضاف نجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه الهدف الثاني (71) والثالث في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ويذكر أن مانيه أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 29.

ويحتل منتخب السنغال مركز الوصافة (6 نقاط) خلف المنتخب الجزائري الذي تصدر بـ 9 نقاط فيما يأتي منتخب كينيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط وتتذيل تنزانيا الترتيب دون نقاط.

السنغال وكينيا - تفاصيل المباراة

بدت السنغال متوجسة في مواجهة كينيا تفاديًا لخسارة قد تطيح بالمنتخب الأفضل تصنيفاً على المستوى القاري من الدور الأول. وانتهى الشوط الأول للقاء على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالتعادل السلبي، وشهد إضاعة مانيه ركلة جزاء في الدقيقة 29، عندما سدد الكرة ضعيفة على يمين الحارس الكيني باتريك ماتاسي الذي تمكن من إيقافها، بعد خطأ ارتكبه محمد موسى ماييكو على ساليو سيس.

وشهدت الدقائق الـ45 الأولى بين المنتخبين فرصاً محدودة، أبرزها للكيني يوهانا أومولو أوتشيانغ في الدقيقة الثامنة، عندما أخطأ الدفاع السنغالي في إعادة الكرة إلى حارس المرمى إدوار مندي، ليخطفها لاعب الوسط الكيني ويرفعها فوق الحارس، لكن إلى خارج المرمى.

كما تصدى الحارس الكيني ببسالة لمحاولة سنغالية في الدقيقة 26 عبر ماييكو الذي حاول التسديد من مسافة قريبة، لكن ماتاسي حارس فريق سانت جورج الاثيوبي أبعدها ببراعة إلى الركنية.

وبقي الخطر السنغالي أكبر على المرمى الكيني حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لاسيما عبر تسديدة لمدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي مرت قريبة من الزاوية اليمنى للمرمى الكيني (36)، ومحاولة رأسية قريبة من إسماعيلا سار أبعدها ماتاسي بصعوبة الى ركنية (45+1).

وضغطت السنغال بشكل أكبر في مطلع الشوط الثاني على وقع التشجيع المستمر لمئات من مشجعيها قرعوا الطبول ورددوا الأهازيج دون كلل. وكانت تسديدة قوية لهنري سايفيه في الدقيقة 52 من خارج المنطقة، أوقفها ماتاسي بهدوء على دفعتين.

وتبادل المنتخبان التسديدات الخطرة بعد انقضاء ربع الساعة الأول في الشوط الثاني، بداية عبر مبايي نيانغ التقطها ماتاسي (60)، وبعدها بدقيقتين عبر الكيني دينيس أومينو أبعدها مندي ببراعة إلى ركنية. وبين المحاولتين، نال مانيه الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف لتراكم انذارات سابقة، بطاقة صفراء بعد عرقلة قاسية على أوتشانغ من الخلف.

وفي الدقيقة 63، حصل ما لم يكن في الحسبان بعد الأداء الذي قدمه ماتاسي لمعظم فترات اللقاء، اذ ارتكب خطأ قاتلاً لدى خروجه من مرماه لقطع عرضية، فتعثر مقدما محاولة على طبق من ذهب لاسماعيلا سار الذي هيأ الكرة على صدره وسددها قوية بيمناه ليهز الشباك، مانحاً المنتخب السنغالي هدف الخطوة الأولى نحو ضمان بلوغ الدور ثمن النهائي.

وفي الدقيقة 71، عوّض مانيه المتوج مع فريقه ليفربول الشهر الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ركلة الجزاء التي أضاعها في الشوط الأول، بتسجيل هدف الاطمئنان لبلاده بعدما تمكن من انتزاع الكرة من ماييكو على مشارف منطقة الجزاء الكينية، وانفرد بالحارس ماتاسي وأودع الكرة على يمينه بهدوء، مانحاً السنغال أفضلية هدفين نظيفين.

كما أتيحت لمانيه فرصة ثانية للتكفير عن ذنبه، عندما تحصل سار على خطأ داخل منطقة الجزاء أدى الى طرد فيلمون أتيينو بالبطاقة الصفراء الثانية. وانبرى مهاجم ليفربول لركلة الجزاء وسددها قوية على يسار ماتاسي الذي أحسن تقديرها، لكن الكرة كانت أسرع منه إلى الشباك (78).

