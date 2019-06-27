فراس بن أحمد
وسجل لاعب الترجي الرياضي التونسي، يوسف البلايلي هدف وصول الجزائر لثمن نهائي كأس أمم افريقيا في الدقيقة 49.
ويحتل محاربو الصحراء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يملك "أسود التيرانغا" ثلاثة نقاط في مركز الوصافة.
|مباراة الجزائر والسنغال - التفاصيل والأحداث
الجزائر - السنغال | إسماعيل بن ناصر ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة
الجزائر - السنغال | نهاية المباراة بفوز الجزائر على السنغال بهدف دون مقابل
دق 90 الجزائر - السنغال | كاد بونجاح يفعل ما عجز عنه مهاجمو السنغال
دق 79 الجزائر - السنغال | الجزائر تنجو من هدف التعادل
دق 71 الجزائر - السنغال | تصويبة رياض محرز الرائعة تمر بجانب مرمى أسود تيرانغا
دق 60 الجزائر - السنغال | تصويبة بغداد بونجاح كانت ضعيفة
دق 49 الجزائر - السنغال | البلايلي يكمل عملية رائعة للجزائر في شباك السنغال (1-صفر)
دق 48 الجزائر - السنغال | سفيان فيغولي يضيع على الجزائر فرصة افتتاح التسجيل
الجزائر - السنغال | عودة المباراة في شوطها الثاني
الجزائر - السنغال | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).
دق 47 الجزائر - السنغال | هجمة مرتدة قادها بونجاح الذي صوب لكن كرته أبعدها الحارس ميندي.
دق 28 الجزائر - السنغال | بغداد بونجاح اخترق حصون السنغال ورفع الكرة بالحارس لكن كوليبالي أنقذ رفاقه من هدف أول للجزائر
دق 17 الجزائر - السنغال | تصويبة البلايلي من كرة ثابتة تجد حارس منتخب أسود التيرانغا.
دق 5 الجزائر - السنغال | السنغال تشن هجوماً خطيراً على شباك مبولحي.
الجزائر - السنغال | بداية مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.
التشكيلة الأساسية للمنتخبين: الجزائر X السنغال