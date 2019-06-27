فراس بن أحمد

وسجل لاعب الترجي الرياضي التونسي، يوسف البلايلي هدف وصول الجزائر لثمن نهائي كأس أمم افريقيا في الدقيقة 49.

ويحتل محاربو الصحراء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يملك "أسود التيرانغا" ثلاثة نقاط في مركز الوصافة.

مباراة الجزائر والسنغال - التفاصيل والأحداث

الجزائر - السنغال | إسماعيل بن ناصر ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة

الجزائر - السنغال | نهاية المباراة بفوز الجزائر على السنغال بهدف دون مقابل

دق 90 الجزائر - السنغال | كاد بونجاح يفعل ما عجز عنه مهاجمو السنغال

دق 79 الجزائر - السنغال | الجزائر تنجو من هدف التعادل

دق 71 الجزائر - السنغال | تصويبة رياض محرز الرائعة تمر بجانب مرمى أسود تيرانغا

دق 60 الجزائر - السنغال | تصويبة بغداد بونجاح كانت ضعيفة

دق 49 الجزائر - السنغال | البلايلي يكمل عملية رائعة للجزائر في شباك السنغال (1-صفر)

دق 48 الجزائر - السنغال | سفيان فيغولي يضيع على الجزائر فرصة افتتاح التسجيل

الجزائر - السنغال | عودة المباراة في شوطها الثاني

الجزائر - السنغال | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

دق 47 الجزائر - السنغال | هجمة مرتدة قادها بونجاح الذي صوب لكن كرته أبعدها الحارس ميندي.

دق 28 الجزائر - السنغال | بغداد بونجاح اخترق حصون السنغال ورفع الكرة بالحارس لكن كوليبالي أنقذ رفاقه من هدف أول للجزائر

دق 17 الجزائر - السنغال | تصويبة البلايلي من كرة ثابتة تجد حارس منتخب أسود التيرانغا.

دق 5 الجزائر - السنغال | السنغال تشن هجوماً خطيراً على شباك مبولحي.

الجزائر - السنغال | بداية مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين: الجزائر X السنغال