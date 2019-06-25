ففي المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم الثلاثاء، قال أغيري إنه شاهد مباريات الكونغو الديمقراطية "اليوم سنقدم الفيديوهات للاعبين، وذلك لمساعدتنا في جمع 3 نقاط أخرى في مشوارنا في البطولة".

وبدا أغيري مرتاحاً ومتقبّلاً حتى للأسئلة ذات الصبغة الانتقادية، ولم تغب الابتسامة الواثقة عن محياه.

فرداً على سؤال حول الشكوك في أداء المنتخب المصري بالمباراة الأولى ضد زيمبابوي (فازت مصر 1-0 فقط)، اعترف مدرب الفراعنة ببعض الأخطاء في التمرير، خصوصاً في الشق الهجومي، مؤكّداً على العمل لتصحيحها رغم عدم قلقه الكبير منها، ومشيراً إلى أن منتخب مصر يحب الاستحواذ ولا يمكن أن يكون ذي طابع دفاعي "لا يمكن أن تطلب من صلاح ووردة وتريزيغيه ووليد سليمان وعبد الله أن يدافعوا بدون كرة".

وأضاف: "كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل أمام زيمبابوي وكذلك الأمر بالنسبة للكونغو لأنهم لم يكونوا محظوظين أمام أوغندا واستحقوا نتيجة أفضل من الخسارة 0-2".

تلقى أغيري سؤالاً مباشراً يتّهم نجمه محمد صلاح بالفردية وآخر حول طريقة اللاعب المصري بين المنتخب وليفربول، فأجاب بشكل مختصر على السؤال الأول بالقول: "محمد صلاح لاعب يعمل من أجل الفريق".

ورد على الثاني: "صلاح يدافع أكثر مع ليفربول من المنتخب المصري، فقد أخذ كرة واحدة من الدفاع فقط في مباراتنا مع زيمبابوي".

ولم يكن بالإمكان تحاشي الحديث عن عمرو وردة وقصته التي تتداول في الإعلام حالياً، تعليق أغيري كان واضحاً ومختصراً "إن اللاعب موجود في الفريق ولا يوجد أي مشاكل معه ويتبع كل القواعد والقوانين".

متنقلاً بين الإسبانية والإنكليزية وبعض الكلمات الفرنسية والعربية، مضى أغيري في حديثه مع الصحفيين مجيباً وممتدحاً بعض الأسئلة حتى التي يختلف مع ما جاء فيها.

وبشأن إصابة حجازي أكد المدرب المكسيكي أن محور دفاعه سيلعب وهو جاهز بدنياً رغم كسر في الأنف للاعب وست بروميتش الإنكليزي الذي سيرتدي قناعاً في موقعة الكونغو الديمقراطية.

بدوره قال أحمد المحمدي كابتن الفراعنة: "أغلقنا ملف مباراة زيمبابوي تماماً، وبدأ المنتخب بالتفكير في المباراة القادمة وذلك ابتداء من يوم السبت، خسارة منتخب الكونغو في المباراة الأولى تعني أننا سنلعب أمام فريق سيقاتل من أجل النقاط، ونحن كذلك".

محمدي أيضاً طلب منه أحد الصحفيين التعليق على موضوع وردة بصفته القائد، فقال إن الأمر برمته لم يأخذ أكثر من دقيقتين وأن وسائل التواصل الإجتماعي في مصر تُكبّر المواضيع والمدرب مسرور لالتزام جميع اللاعبين.