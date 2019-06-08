من ينافس محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019؟

ولا تختلف مسابقة كأس أمم إفريقيا عن غيرها من البطولات المجمّعة فيما يتعلّق بالجوائز الفردية، إذ تميل كفة اسم على آخر وفقاً لمسيرة بلاده في المسابقة التي ستقام على الأراضي المصرية بدءاً من 21 شهر حزيران/يونيو الحالي.

صلاح ومانيه الأبرز



لا يوجد خلاف على وجود المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بين أوائل اللاعبين المرحشين لجائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019، خاصة وأنّ الثنائي تألق بشكل ملفت مع ليفربول الإنكليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وتشاركهما بجائزة الهداف للدوري الممتاز.



خطر زياش ومحرز والخزري



لا تقل قيمة كل من المغربي حكيم زياش والجزائري رياض محرز والتونسي وهبي الخزري عن صلاح ومانيه على الإطلاق، إذ قدّم كلّ منهم أداءً يدفعنا لترقب المزيد في الأيام القادمة.

ونظراً لقوة منتخبات المغرب والجزائر وتونس ودخولها الجدي للمنافسة على اللقب فإنّ جماهيرها تتطلع لقيادة منتظرة من حكيم زياش أحد أهم لاعبي أياكس الهولندي ورياض محرز المتوج مع مانشستر سيتي بالدوري الممتاز وكذلك الحال بالنسبة للخزري نجم سانت إتيان الفرنسي ومنتخب نسور قرطاج.

أسماء لا يستهان بها



مع ذكر أبرز اللاعبين في إفريقيا بالوقت الحالي لا نستطيع غض البصر عن الإيفواري بيبي مهاجم ليل الفرنسي الهداف أو الغاني جوردان أيو الذي قضى الأشهر الفائتة مع كريستال بالاس الإنكليزي.

وفي ذات الوقت تظهر أسماء المالي ماريغا الذي قاد بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا، والكاميروني مواتينغ مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.