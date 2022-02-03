وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة.

وتدين مصر بعبورها إلى حارسها محمد أبو جبل الذي تعملق في ركلات الترجيح، لتثأر من الكاميرون التي حرمتها من لقبها الثامن عندما فازت عليها في نهائي العام 2017 في الغابون.

وسيلاقي المنتخب المصري في المباراة النهائية نظيره السنغالي الفائز على بوركينا فاسو 3-1 الأربعاء.

وسيدور نهائي "كان 2021" يوم الأحد المقبل على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

تفاصيل المباراة

ركلات الترجيح : الكاميرون (1-3) مصر

كلينتون نجي يخفق ومصر تتأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة.

مهند لاشين يسجّل (3-1)

ليا سيليكي يخفق

محمد عبد المنعم يسجّل (2-1)

هارولد موكودي يخفق

زيزو يسجّل (1-1)

فانسان أبو بكر يسجّل (1-0)

نهاية الشوط الإضافي الثاني: الكاميرون (0-0) مصر

نهاية الوقت الإضافي الثاني بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.

الدقيقة 119: رمضان صبحي يهدر فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة لمصلحة مصر.

زيزو يعوّض محمد شريف (117).

جون أونانا يحلّ بدلاً من مارتن أونغلا (109).

مصطفى محمد يغادر أرضية الملعب ويترك مكانه لمحمد شريف (105).

بداية الشوط الإضافي الثاني: الكاميرون (0-0) مصر

نهاية الشوط الإضافي الأول: الكاميرون (0-0) مصر

الدقيقة 100: محمد صلاح يمرّ بجانب افتتاح التسجيل من تسديدة أرضية رائعة.

هارولد موكودي وكريستيان باسوغوغ ينضمّان لتشكيلة الكاميرون بدلاً من جون شارل كاستيليتو وكارل توكو إيكامبي (98).

الدقيقة 91: ركلة حرّة مخادعة من البديل سيليكي كادت تُغالط أبو جبل.

بداية الشوط الإضافي الأول: الكاميرون (0-0) مصر

نهاية الوقت الأصلي للمباراة: الكاميرون (0-0) مصر

رغم محاولات الفريقين لم تتغيّر نتيجة المواجهة ليلجأ المنتخبان إلى الأوقات الإضافية.

الدقيقة 90: طرد مدرب المنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش من قبل الحكم الغامبي باكاري غاساما.

التغييرات متواصلة: إمام عاشور ومهند لاشين يعوّضان عمر كمال ومحمد النني في تشكيلة مصر بينما حلّ كلينتون نجي بدلاً من مومي نغامالو في تشكيلة الكاميرون (86).

نسق اللعب تراجع كثيراً مع اقتراب المباراة من نهايتها، الخوف من استقبال هدف مباغت يخيّم على الدقائق الأخيرة.

مدرب "الأسود غير المروّضة" البرتغالي توني كونسيساو يُقحم ليا سيليكي بدلاً عن صامويل غويه (80).

الدقيقة 68: أبو جبل يتصدّى ببراعة لرأسية إيكامبي المخادعة.

مصر تفرض أسلوبها على الكاميرون في الشوط الثاني بفضل تغييرات كيروش الموفّقة.

رمضان صبحي يعوّض عمر مرموش في تشكيلة الفراعنة (63).

الدقيقة 56: أبرز فرصة في المباراة إلى حد الآن بعد انفراد محمد صلاح بالحارس أونانا لكن الأخير يستأسد ويحرم نجم ليفربول من افتتاح التسجيل.

المنتخب المصري يكشّر عن أنيابه ويتقدّم نحو الهجوم، سيناريو جديد للمباراة.

الدقيقة 47: رأسية مصطفى محمد كادت تباغت حارس مرمى الكاميرون أونانا.

مدرب المنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش يلعب ورقة محمود حسن تريزيغيه الذي حلّ بديلاً لعمرو السولية مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني: الكاميرون (0-0) مصر

نهاية الشوط الأول: الكاميرون (0-0) مصر

منتخب "الفراعنة" نجح في إيقاف المفاتيح الهجومية الكاميرونية خصوصاً الثنائي كارل توكو إيكامبي وفانسان أبو بكر لكنه لم يكن موفّقا على مستوى البناء الهجومي وحبك الهجمات المعاكسة.

انخفاض نسق اللقاء بسبب كثرة التقطعات الناتجة عن الاندفاع البدني الكبير من الطرفين.

الدقيقة 32: أبو جبل يتألّق من جديد أمام محاولة إيكامبي الخطيرة والتي جاءت من مجهود كبير لمومي نغامالو.

أفضلية واضحة للأسود غير المروّضة إلى حدود الدقيقة 30 خصوصاً على مستوى الاستحواذ على الكرة وعدد الفرص السانحة للتسجيل.

الدقيقة 19: نغادو يهدر فرصة أخرى داخل منطقة الجزاء بعد أن أساء استقبال الكرة المتأتية من ركلة ركنية مخادعة.

الدقيقة 18: رأسية نغادو نغادجوي تصطدم بالقائم الأيمن للحارس أبو جبل ثمّ يبعدها الدفاع المصري إلى الركنية. أبرز فرصة إلى حد الآن !

الدقيقة 16: كارل توكو إيكامبي يتوغّل داخل منطقة الجزاء، يحاول مباغتة محمد أبو جبل بتسديدة أرضية لكن حامي عرين "الفراعنة" يتدخّل ويُفشل الهجمة.

لا فرص حقيقية من الجانبين إلى حدود الدقيقة 15.

الدقيقة 9: محمد صلاح يحاول من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته علت مرمى أندريه أونانا.

المنتخب المصري يسعى لامتصاص الضغط الكاميروني بطريقة ذكية.

المنتخب الكاميروني يحاول الضغط على دفاع نظيره المصري منذ بداية اللقاء.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

* الحكم الدولي الغامبي باكاري غاساما يدير الموقعة المرتقبة بين مصر والكاميرون.

* ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي مسرحأً لمواجهة الفراعنة والأسود غير المروّضة.

التشكيلة الأساسية | مصر - الكاميرون