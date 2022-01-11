صدام قوي ومرتقب بين المنتخبين المصري والنيجيري من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 10:19 2:37 دقيقة يقص المنتخب المصري شريط مبارياته في المجموعة الرابعة بمدينة غاروا، حين يصطدم بنيجيريا في قمة مرتقبة بين فريقين فازا معا بعشرة ألقاب للبطولة. تقارير إخبارية نيجيريا الفراعنة منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة مباراة الجزائر وسيراليون: التغطية الخاصة 0:27 دقيقة برشلونة يحطّ الرحال في السعودية 0:46 دقيقة السودان يبدأ مشواره القاري بملاقاة غينيا بيساو 2:37 دقيقة صدام قوي ومرتقب بين المنتخبين المصري والنيجيري 10:02 دقيقة ميكيل أرتيتا في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:47 دقيقة الجزائر تستهل مشوارها القاري بمواجهة سيراليون 2:37 دقيقة موعد مباراة مصر ونيجيريا والتغطية الخاصة 3:23 دقيقة مانشستر يونايتد يتخطى أستون فيلا 1:03 دقيقة مدرب جزر القمر يوضح أسباب خسارة فريقه 1:01 دقيقة آرون بوبندزا بطل لقاء جزر القمر والغابون