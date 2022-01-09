وابتداءً من الأحد في التاسع من الشهر الحالي تنطلق البطولة الأهم بالنسبة للمنتخبات العربية الإفريقية، ولذلك كان من الضروري وضعكم في صورة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا لمتابعة أهم المباريات المنقولة على قنواتنا.
وكما هي العادة سيكون افتتاح مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا من نصيب صاحب الأرض حيث ستلعب الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة منتظرة.
ويكشف جدول مباريات كأس أمم أفريقيا عن مواجهات مرتقبة في الدور الأول نظراً لقوة هذه البطولة التي تقترب إلى حدّ كبير من قوة بطولة أميركا الجنوبية وغيرها من البطولات الكبرى.
ويتيح لكم موقعنا فرصة الإطلاع على ترتيب المجموعات من خلال الضغط هنا إضافة إلى التعرف على جميع إحصائيات البطولة بالضغط هنا كما يمكنكم الضغط على اسم أي منتخب من المنتخبات المذكورة في الجدول للتعرف على أرقامهم الخاصة خلال انطلاق البطولة.
|
جدول مباريات كأس أمم أفريقيا لدور المجموعات
|
الأحد 9 يناير
|
التوقيت
|
الفريق الأول
|
الفريق الثاني
|
19:00
|
الكاميرون
|
بوركينا فاسو
|
22:00
|
أثيوبيا
|
جزر الرأس الأخضر
|
الإثنين 10 يناير
|
16:00
|
السنغال
|
زيمبابوي
|
19:00
|
المغرب
|
غانا
|
19:00
|
غينيا
|
مالاوي
|
22:00
|
جزر القمر
|
الغابون
|
الثلاثاء 11 يناير
|
16:00
|
الجزائر
|
سيراليون
|
19:00
|
نيجيريا
|
مصر
|
22:00
|
السودان
|
غينيا بيساو
|
الأربعاء 12 يناير
|
16:00
|
تونس
|
مالي
|
19:00
|
موريتانيا
|
غامبيا
|
22:00
|
غينيا الاستوائية
|
كوت ديفوار
|
الخميس 13 يناير
|
19:00
|
الكاميرون
|
أثيوبيا
|
22:00
|
جزر الرأس الأخضر
|
بوركينا فاسو
|
الجمعة 14 يناير
|
16:00
|
السنغال
|
غينيا
|
19:00
|
مالاوي
|
زيمبابوي
|
19:00
|
المغرب
|
جزر القمر
|
22:00
|
الغابون
|
غانا
|
السبت 15 يناير
|
19:00
|
نيجيريا
|
السودان
|
22:00
|
غينيا بيساو
|
مصر
|
الأحد 16 يناير
|
16:00
|
غامبيا
|
مالي
|
19:00
|
تونس
|
موريتانيا
|
19:00
|
كوت ديفوار
|
سيراليون
|
22:00
|
الجزائر
|
غينيا الاستوائية
|
الإثنين 17 يناير
|
19:00
|
جزر الرأس الأخضر
|
الكاميرون
|
19:00
|
بوركينا فاسو
|
أثيوبيا
|
الثلاثاء 18 يناير
|
19:00
|
زيمبابوي
|
غينيا
|
19:00
|
مالاوي
|
السنغال
|
22:00
|
الغابون
|
المغرب
|
22:00
|
غانا
|
جزر القمر
|
الأربعاء 19 يناير
|
22:00
|
غينيا بيساو
|
نيجيريا
|
22:00
|
مصر
|
السودان
|
الخميس 20 يناير
|
19:00
|
سيراليون
|
غينيا الاستوائية
|
19:00
|
كوت ديفوار
|
الجزائر
|
22:00
|
غامبيا
|
تونس
|
22:00
|
مالي
|
موريتانيا