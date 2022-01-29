الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وبوركينا فاسو من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 22:19 10:40 دقيقة شاهد أبرز اللقطات التحكيمية في مباراة تونس وبوركينا فاسو مع خبير التحكيم بقنوات beIN SPORTS جمال الغندور. تقارير إخبارية بوركينا فاسو تونس كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة إبراهيم توري: "لعبنا مباراة جيدة أمام منافس قوي" 1:57 دقيقة منذر الكبير يتحمل مسؤولية خروج تونس من ربع النهائي 10:40 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وبوركينا فاسو 4:27 دقيقة بوركينا فاسو إلى نصف النهائي على حساب تونس 1:00 دقيقة أوناحي يأمل الذهاب بعيداً وأمرابط يحذّر 0:35 دقيقة برشلونة يعلن التعاقد مع تراوري 0:34 دقيقة إيكامبي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 1:05 دقيقة سينتفيت يشرح أسباب خسارة غامبيا أمام الكاميرون 3:18 دقيقة المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف النهائي 0:52 دقيقة بلدة بودفا تكرم نوفاك دجوكوفيتش