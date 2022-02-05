وقال إنفانتينو: "لقد كانت مباراة رائعة ومجنونة فيها الكثير من الأحاسيس".

وحققت الكاميرون المضيفة "ريمونتادا" مثيرة عندما قلبت تخلفها صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم فوز 5-3 بركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم السبت على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في المباراة الترتيبية.

وعن رأيه في تنظيم الكاميرون للبطولة القارية صرّح رئيس الفيفا: "كلّنا رأينا شغف الجماهير الكاميرونية بكرة القدم، لقد أثمر ذلك تتويج منتخب بلادهم بالمركز الثالث".

وأضاف: "الجائحة أثّرت بشكل واضح على كأس أمم إفريقيا، لقد دارت البطولة في ظروف صعبة".

وعن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ بين مصر والسنغال قال إنفانتينو : "إنها مباراة كبيرة بين منتخبين عريقين يضمّان نجمين رائعين (محمد صلاح وساديو مانيه)".