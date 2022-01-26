آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة الـ"الأفيال" من قبل beIN SPORTS January 26, 2022 15:18 4:06 دقيقة مراسلنا نافع بن عاشور يضعنا في قلب الحدث وينقل آخر أخبار استعدادات منتخب مصر قبل صدامه المرتقب أمام منتخب كوت ديفوار في إطار ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021. منتخب مصر منتخب كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة الـ"الأفيال" 0:26 دقيقة المنتخب القطري يتأهل لبطولة العالم لكرة اليد 2023 2:59 دقيقة مواجهة قوية بين غينيا الاستوائية ومالي 1:48 دقيقة كوت ديفوار تنهي استعداداتها للقمة أمام الفراعنة 1:03 دقيقة لقاء خاص مع غرانيت تشاكا 2:36 دقيقة ليكرز يستفيد من عودة ديفيس ويهزم بروكلين نتس 7:17 دقيقة تسيتسيباس يتجاوز سينر بسهولة ويبلغ نصف النهائي 7:47 دقيقة شفيونتيك على موعد مع كولينز في نصف النهائي 1:01 دقيقة النصيري: قدمنا مباراة رائعة 6:20 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة المغرب ومالاوي