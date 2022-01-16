كن شاهداً على الحماس واستمتع بكأس أمم إفريقيا

من قبل beIN SPORTS January 16, 2022 12:41 اشترك ولا تفوت مباراة اليوم الجزائر X غينيا الإستوائية ومواجهات هذا الأسبوع: الغابون X المغرب ومصر X السودان وغامبيا X تونس ضمن كأس الأمم الأفريقية حصرياً على beIN.