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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

تأخير انطلاقة مباراة موريتانيا وغامبيا

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تقرر تأخير انطلاقة مباراة موريتانيا وغامبيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

REUTERS

وستنطلق المباراة على أرضية ملعب ليمبي في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة. 

وفي ذات المجموعة، حقق منتخب مالي الفوز على منتخب تونس 1-صفر في مباراة كان بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أعلن نهاية المباراة في مناسبتين قبل نهاية الوقت الأصلي! 


 

موريتانيا غامبيا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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