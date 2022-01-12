تأخير انطلاقة مباراة موريتانيا وغامبيا

وستنطلق المباراة على أرضية ملعب ليمبي في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ذات المجموعة، حقق منتخب مالي الفوز على منتخب تونس 1-صفر في مباراة كان بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أعلن نهاية المباراة في مناسبتين قبل نهاية الوقت الأصلي!



