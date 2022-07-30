

وبعدما وضع الهولندي دونييل مالن دورتموند في المقدمة (8)، أضاف الإنكليزي جودي بيلينغهام الهدف الثاني (31) قبل أن يفتتح الوافد الجديد كريم أدييمي باكورة أهدافه في أول ظهور رسمي له مع الفريق المنتقل إليه من ريد بول سالزبورغ النمسوي (35).



وتعاقد دورتموند في أيار/مايو مع الدولي الألماني الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري النمسوي كأفضل هداف، من أجل تعويض رحيل النروجي إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي الإنكليزي.

ولحق دورتموند بمنافسه في الدرجة الأولى شتوتغارت الذي تخلّص بهدف وحيد من دينامو درسدن الهابط في نهاية الموسم الماضي إلى الدرجة الثالثة.

كما تأهل ممثلا الدرجة الثانية كارلسروه ونورمبرغ بفوز كاسح للأول على نوستريليتس 8-صفر والثاني على كان ماريينبورن 2-صفر.

وكان لايبزيغ أحرز لقبه الكبير الأول برفعه الكأس الموسم الماضي على حساب فرايبورغ، ما منحه حق مواجهة بايرن ميونيخ بطل الدوري السبت في مباراة الكأس السوبر.

وأرجئت بالتالي مباراتا لايبزيغ وبايرن في الدور الأول لمسابقة الكأس ضد توتونيا وفيكتوريا كولن حتى أواخر آب/أغسطس.