لايبتسيتش يتوّج بلقب كأس ألمانيا

وانتصر لايبتسيتش على آينتراخت فرانكفورت 2-0 اليوم السبت في نهائي كأس ألمانيا الذي أقيم في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف قبل أن ينتفض لايبتسيتش في الشوط الثاني بفضل نجمه الفرنسي نكونكو.

وسجّل نكونكو الهدف الأول في الدقيقة الواحدة والسبعين قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي حمل توقيع الهنغاري دومينيك سوبوسلاي (85).

واختتم لايبتسيتش موسمه بأفضل طريقة ممكنة بعد أسبوع من انتهاء الدوري الألماني الذي احتل به المركز الثالث ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.