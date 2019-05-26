وفاز بايرن أمس بكأس ألمانيا على حساب لايبزيغ ليضمها إلى الدوري الذي حسمه في المرحلة الأخيرة بعد صراع صعب مع دورتموند.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بايرن سيفوز بلقبين هذا الموسم، أشاد كوفاتش بفريقه وقال إنه لم يفقد الأمل أبداً. وقال في مؤتمر صحفي "إذا قلت نعم الآن، فأنت ستقول إنني مجنون تماماً. في بايرن، دائماً ما تذهب إلى موسم بهدف الفوز بالألقاب. لقد تأخرنا كثيراً لكن هذا الفريق قام بأشياء رائعة في وقت لاحق".

وأضاف: "كانت المباراة ضد بنفيكا بمثابة تحول. لقد فزنا 5-1 في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر. ومنذ ذلك الحين خسرنا مباراتين فقط، واحدة أمام باير ليفركوزن في البوندسليغا وواحدة ضد ليفربول. لتصدق.

وتابع حديثه بالقول"أنا متفائل، وليست حالماً. لقد احتجنا إلى تحقيق الاستقرار في وقت مبكر من هذا الموسم وقمنا به. إذا استسلمت، فلا يمكنك تحقيق ذلك. هذه هي قوة هذا الفريق، هذا النادي".

وأسهب كوفاتش بالحديث: "لكن هذا يمثل أيضاً شخصيتي. لا أعرف كيف أستسلم، حتى لو كان الأمر صعباً. الاستسلام هو الطريق الأول للفشل، إنه غير موجود بالنسبة لي".

يذكر أن كوفاتش، تم التعاقد معه نهاية الموسم الماضي في عقد يمتد حتى عام 2021 وهو يتطلع إلى استراحة قبل البدء في الاستعدادات لحملة الموسم القادم.

وقال كوفاتش "أنا سعيد لأننا حققنا نهاية سعيدة هذا الموسم، إنني أتطلع لقضاء العطلة. كان الموسم صعباً، أنا لا أفكر في موعد بداية الموسم المقبل. الآن أحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للاسترخاء والاستعداد الذهني مرة أخرى ثم سنخطط لتدريباتنا وانتقالاتنا".

