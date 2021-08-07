كأس ألمانيا: دورتموند إلى الدور الثاني بثلاثية هالاند

ومنذ انضمامه إلى دورتموند في كانون الثاني/يناير 2020، سجل النروجي البالغ من العمر 21 عاماً 60 هدفاً في 60 مباراة خاضها بقميص النادي، بينها سبعة في ست مباريات في مسابقة الكأس.

وخاض دورتموند اللقاء بغياب المدافع البلجيكي توما مونييه ومهاجمه جوليان براندت الموجودين بالحجر الصحي لإصابتهما بفيروس كورونا الذي تسبب بتأجيل مباراة الجمعة بين العملاق بايرن ميونيخ بطل الدوري مع بريمر أي في من الدرجة الخامسة بسبب ثلاث حالات إيجابية بـ"كوفيد-19" في صفوف الأخير.

وكان هالاند بطل التتويج بلقب الكأس الموسم الماضي حين سجل ثنائية في النهائي ضد لايبزيغ (4-1)، وأثبت السبت مجدداً أنه هداف من الطراز الرفيع جداً بعدما وضع الضيوف في المقدمة بعد 27 دقيقة إثر تمريرة من ماركو رويس، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً بعد أربع دقائق من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من حارس المرمى.

وأكمل النرويجي ثلاثيته في الشوط الثاني وحسم الفوز لفريقه في الدقيقة 51 بعد تمريرة من الأميركي جيوفاني رينا.

وحقق المدرب الأميركي جيسي مارش بداية واعدة مع وصيف بطل الدوري لايبزيغ الذي خسر جهود مدربه يوليان ناغلسمان لصالح بايرن ميونيخ، بالفوز 4-صفر على فريق الدرجة الثانية ساندهاوزن.

كما تأهل باير ليفركوزن بفوزه على لوكوموتيف لايبزيغ من الدرجة الرابعة 3-صفر، وشتوتغارت باكتساحه دينامو برلين من الدرجة الرابعة 6-صفر، فيما سجل أرمينيا بيليفيد ثلاثة أهداف متأخرة للفوز على هواة بايروث 6-3.

وعوض أوغسبورغ تخلفه أمام غرايفسوالدر من الدرجة الخامسة وخرج منتصراً 4-2، فيما ودع العائد مجدداً الى دوري الأضواء غروثير فيورث من الدور الأول بخسارته بركلات الترجيح أمام فريق الدرجة الرابعة بابلسبرغ 4-5 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتي الأصلي والإضافي.

كما انتهى مشوار فيردر بريمن الهابط الى الدرجة الثانية عند الدور الأول بخسارته أمام أوسنابروك من الدرجة الثالثة صفر-2.