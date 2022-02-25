تصميم جديد مرتقب لشعار بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 16:07 3:46 دقيقة تقوم بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس بتصميم شعار جديد كل ثلاثة أعوام. وفي النسخة العشرين من البطولة تم اختيار مصممين قطريين هما نوف النعمة وإبراهيم الباكر لتصميم شعار النسخ الثلاث المقبلة. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس قطر توتال المفتوحة -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة الرجاء يهزم حوريا ويحقّق العلامة الكاملة 0:59 دقيقة بوتشيتينو يصف نقل نهائي الأبطال إلى باريس بالمحفّز 2:07 دقيقة السد يتعادل مع الدحيل في ليلة الاحتفال باللقب 0:29 دقيقة روبليف بعد بلوغه نهائي دورة دبي: "لا للحرب" 0:28 دقيقة وفاق سطيف يخسر على أرض أمازولو 3:21 دقيقة المريخ يحسم الديربي السوداني أمام الهلال 2:33 دقيقة شفيونتيك: "التركيز مفتاح الفوز" 1:51 دقيقة شفيونتيك تتجاوز عقبة ساكاري وتتأهل للنهائي 0:53 دقيقة بادوسا تثمّن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 1:47 دقيقة ماذا قالت كونتافيت بعد الوصول إلى النهائي ؟