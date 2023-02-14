وسيطرت تماماً بينشيتش المصنفة السابعة في البطولة والتاسعة عالمياً بعد أن حسمت المجموعة الأولى لصالحها باكتساح واضح بستة أشواط دون رد ثم سيطرت على المجموعة الثانية بتغلبها بستة أشواط مقابل شوط واحد.

وتنتظر بينشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو مواجهة قوية في الدور القادم أمام البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا المصنفة الـ17 عالمياً.

مايا حداد تقصي بادوسا

وضمن الدور ذاته تمكنت البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة الثانية عشرة عالمياً من تجاوز عقبة الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الـ 20 عالمياً بالتغلب عليها بمجموعتين دون رد (7-6) و(6-3).

وستواجه حداد في الدور القادم الفائزة من مباراة الكندية ريبيكا ماريانو والروسية داريا كاستاكينا المصنفة السادسة في البطولة.

