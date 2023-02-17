جاءت المواجهة قوية ومثيرة بين اللاعبتين وتمكنت بيغولا من حسم المجموعة الأولى 6-2 قبل أن تنتفض ساكاري وتفوز بالثانية 6-4 فتأجل الحسم إلى المجموعة الثالثة التي بدأتها بيغولاً بقوة وسيطرت عليها حتى حسمتها في النهاية بستة أشواط مقابل شوط وحيد.

وعلقت بيغولا التي ستحتفل بعيد ميلادها التاسع والعشرين يوم الجمعة المقبل، على تأهلها عقب المباراة قائلة "هذه هي أصعب الظروف التي لعبت فيها. الشيء الأساسي هو عدم الشعور بالإحباط"، في إشارة إلى الرياح الشديدة التي هبَّت خلال مجريات اللقاء.

وضربت بيغولا بذلك موعداً مع المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، في المباراة النهائية.

وكانت شفيونتيك تغلبت في نصف النهائي على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 11 عالمياً بمجموعتين دون رد.